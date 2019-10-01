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Hemen hastaneye koştular

Akciğer kanseri tedavisi gören usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu’nun vefat haberinin ardından sanatçı dostları hastaneye akın etti. (Deniz BOY)

Hürriyet Haber
01.10.2019 - 16:34 | Son Güncelleme:
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Hemen hastaneye koştularNext

İleri evre akciğer kanseri tedavisi gören sanatçı Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti. Kötü haberi duyan ünlü sanatçının dostları hastaneye akın etti.
“Çok şaşkınım, çok üzgünüm”
Usta sanatçının meslektaşlarından Demek Akbağ, “Ben de iki saat önce sosyal medyadan öğrendim, çok şaşkınım. Çok üzgünüm. Evet, hastaydı biliyorum ama beklemiyorduk. Çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.

Etiketler: kanser

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