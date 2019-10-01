Hemen hastaneye koştular

İleri evre akciğer kanseri tedavisi gören sanatçı Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti. Kötü haberi duyan ünlü sanatçının dostları hastaneye akın etti. “Çok şaşkınım, çok üzgünüm” Usta sanatçının meslektaşlarından Demek Akbağ, “Ben de iki saat önce sosyal medyadan öğrendim, çok şaşkınım. Çok üzgünüm. Evet, hastaydı biliyorum ama beklemiyorduk. Çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.