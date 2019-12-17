Hem tasarım hem tanıtım

Bazılarını oğluna çektirdiğini söylediği pozları yüzünden sosyal medyada olay yaratan Elizabeth Hurley huyundan vazgeçmedi. 53 yaşındaki Hurley, gittiği bir detoks kampında çektiği selfie pozunu sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı. Hurley, bikini ve mayolarla yaptığı paylaşımları eleştirenlere de "Ben bikini ve mayo tasarlıyorum. Kendi tasarımlarımı da kendim tanıtıyorum. Bunda tartışılacak bir durum yok" diye cevap verdi.



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