Hem tasarım hem tanıtım

54 yaşındaki yıldız Instagram paylaşımıyla gündem yarattı.
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İngiliz modacı ve oyuncu Elizabeth Hurley, 54 yaşına gelmesine rağmen geçip giden zamana meydan okuyor.
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Şu sıralar Marvel uyarlaması Runaway'de Morgan le Fay karakterini canlandıran Hurley bir yandan da moda alanındaki çalışmalarını sürdürüyor.
Kendi adını taşıyan bir plaj giyimi makası olan Hurley, yeni koleksiyonunda yer alan çizgili bikiniyi de yine sosyaül medya üzerinden tanıttı.
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Instagram sayfasında kendi tasarımıyla çektirdiği pozunu paylaşan Hurley'e beğeni ve yorum yağdı.
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Bazılarını oğluna çektirdiğini söylediği pozları yüzünden sosyal medyada olay yaratan Elizabeth Hurley huyundan vazgeçmedi. 53 yaşındaki Hurley, gittiği bir detoks kampında çektiği selfie pozunu sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı. Hurley, bikini ve mayolarla yaptığı paylaşımları eleştirenlere de "Ben bikini ve mayo tasarlıyorum. Kendi tasarımlarımı da kendim tanıtıyorum. Bunda tartışılacak bir durum yok" diye cevap verdi.
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Birkaç gün önce üstsü şekilde havuzda yüzerken çekilen videosuyla sosyal medyada olay yaratan Elizabeth Hurley, sık sık iddialı pozlarını sosyal medyada paylaşıyor.
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Elizabeth Hurley, bu tarz paylaşımlarıyla bir anlamda kendi tasarladığı bikini koleksiyonundan bir parçanın da tanıtımını yapmış oldu. Hurley, uzun bir süredir kendi adını taşıyan marka için plaj giyimi koleksiyonları hazırlıyor.
Hurley, bazılarını 16 yaşındaki oğlu Damien'ın çektiğini açıkladığı pozları nedeniyle bir süredir eleştiri oklarını üzerine çekiyor.
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Yıllara meydan okuduğunu gözler önüne seren Hurley, bu pozuyla Uluslararası Bikini Günü'nü kutladı. Hurley'in bir şapkanın ardına gizlenerek çektiği üstsüz pozu takipçilerinden hem çok sayıda yorum hem de beğeni topladı. Hurley'in oğlu annesinin bu tür pozlarından hoşlanmadığını ve artık buna bir son vermesini istediğini belirtmişti.
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İngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley'in sosyal medyada sık sık paylaştığı cüretkar pozlarına 16 yaşındaki oğlu Damian isyan etti.
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İngiliz basınında yer alan haberlere göre 52 yaşındaki Hurley'in oğlu Damian, bu pozlar yüzünden arkadaşlarının kendisiyle alay ettiğini söyleyerek annesine "artık giyinik pozlar paylaşması için" yalvardı.
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Oyunculuğun yanı sıra bikini tasarımcısı da olan Elizabeth Hurley, sosyal medyada paylaştığı pozları aracılığıyla kendi ürünlerinin tanıtımını da yapıyor.
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Ancak iddialara göre oğlu Damian, Hurley'in paylaştığı bu pozlar yüzünden zor anlar yaşamaya başladı. Arkadaşları tarafından kendisine yöneltilen annesiyle ilgili şakalara göğüs germek zorunda kalan genç adam sonunda isyan etme noktasına geldi.
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Ancak Hurley, oğlunun bu tepkisini çok da ciddiye almıyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Elizabeth Hurley, oğlunu yanlış bir şey yapmadığı konusunda ikna etmeye çalışıyor. Elizabeth Hurley, kendisi gibi 50'li yaşlarındaki bir kadının seksi görünmesinin kötü bir durum oluşturmadığını oğlu Damian'a anlatmaya çalışıyor.
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Aileye yakın bir kaynak, Hurley'nin oğluna kendisi yaşında, saçları beyazlamış ve bakımsız kadınların fotoğraflarını göstererek "Bu daha mı iyi" dediğini ileri sürdü.
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Elizabeth Hurley, daha önce de Instagram'da paylaştığı bu pozlarının oğlu Damian tarafından çekildiğini söylemişti.
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Hurley, bikini seksi pozlarını çeken kişinin oğlu Damien olduğunu söyledi.The Sun gazetesine konuşan Hurley o pozların çoğunun oğlu Damien tarafından çekildiğini açıkladı. "Ama bazen de başka arkadaşlarım çekiyor" diye konuştu.İşte Hurley'in bu açıklaması da tartışma yarattı.
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Bazı kişiler yetişme çağındaki bir çocuğun, söz konusu kişi annesi de olsa bu tür pozlar çekmesine karşı çıktı.Bu kişiler "Çocuk kim bilir nasıl da utandı o pozları çekerken" yorumunu yaptı.Birçok kişi de Elizabeth Hurley'in bu davranışını "tuhaf" diyerek nitelendirdi.
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Bir dönemin ünlü aktörü Hugh Grant'in sevgilisi olarak tanınan Hurley, Steve Bing ile olan ilişkisinden oğlu Damien'i dünyaya getirmişti.