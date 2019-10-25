GenÃ§ oyuncu Hande ErÃ§el, bu yÄ±lÄ±n ilk ayÄ±nda kaybettiÄŸi annesine Ã¶zlemini bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda dile getirdi.
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Makarna deyip geÃ§meyin! ÅžatafatlÄ± ÅŸÃ¶lenlerden mÃ¼tevazÄ± sofralara her ortamda mutlaka bir yeri vardÄ±r. HiÃ§bir zaman yemekten sÄ±kÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z makarna, Ã¶ÄŸrencilerden Ã§alÄ±ÅŸanlara kadar herkesin kurtarÄ±cÄ±sÄ±. Hem doyurucu hem de kolayca hazÄ±rlayabileceÄŸiniz makarnayÄ± Ã§ok farklÄ± ÅŸekillerde tÃ¼ketebilirsiniz. Ä°ÅŸte sofralarÄ±n vazgeÃ§ilmezi makarnanÄ±n Ã§eÅŸit Ã§eÅŸit enfes tariflerini sizin iÃ§in derledik...