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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Magazin
25 Ekim 2019 - 17:00,

Hem öpüÅŸtü hem konuÅŸtu

Harry Potter serisiyle Ã¼nlenen Emma Watson yeni sevgilisiyle bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

BACKGRID UK

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HenÃ¼z kÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã§ocukken rol aldÄ±ÄŸÄ± Harry Potter serisiyle tanÄ±nan Emma Watson, yeni sevgilisiyle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

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Ä°ki sevgili yaÄŸmurlu bir gÃ¼nde Londra'da bir unlu mamuller dÃ¼kkanÄ±na gitti. Ã‡ift orada bir sÃ¼re alÄ±ÅŸveriÅŸ yaptÄ±. O sÄ±rada Watson Ã§alan cep telefonuna cevap verdi. Bu arada da sevgilisiyle romantik anlar yaÅŸadÄ±.

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GenÃ§ Ã§ift daha sonra kendilerine ÅŸemsiye tutan bir gÃ¶revli eÅŸliÄŸinde araÃ§larÄ±na gitti.

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Åžu anda 29 yaÅŸÄ±nda olan Emma Watson, ilk Harry Potter filminde oynadÄ±ÄŸÄ±nda 10 yaÅŸÄ±nÄ± bitirmiÅŸti. Watson, serinin bÃ¼tÃ¼n filmlerinde Hermione Granger karakterini canlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

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