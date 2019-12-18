ÃœnlÃ¼ Ã§ift dÃ¶rt Ã§ocuklarÄ±yla birlikte servet deÄŸerinde bir villada oturuyor.
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DÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok kazanan futbolcularÄ±ndan biri olan Cristiano Ronaldo, niÅŸanlÄ±sÄ± Georgina Rodriguez ve dÃ¶rt Ã§ocuÄŸuyla birlikte Ä°talya'nÄ±n Torino kentinde kelimenin tam anlamÄ±yla nefes kesen bir villada oturuyor.
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Juventus takÄ±mÄ±nda top koÅŸturan Ronaldo da sevgilisÄ° Roriguez de sÄ±k sÄ±k sosyal medya sayfalarÄ±nda evlerinde Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±yor. BÃ¶ylece bir anlamda takipÃ§ilerine de evlerinin kapÄ±sÄ±nÄ± aÃ§mÄ±ÅŸ oluyor.
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Ronaldo ve sevgilisinin Torino'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± villa modern ve Ã¶ncÃ¼ tarzÄ±yla dikkat Ã§ekiyor.
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AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Ronaldo'nun ailesiyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yere "ev" ya da "villa" diye tanÄ±mlamak doÄŸru deÄŸil.
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Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§ift, iki ayrÄ± giriÅŸi olan birbirine bitiÅŸik iki yapÄ±dan oluÅŸan bir villa kompleksinde yaÅŸÄ±yor. Bu komplekste de 8 yatak odasÄ±, kapalÄ± ve aÃ§Ä±k yÃ¼zme havuzlarÄ±, tam teÅŸekkÃ¼llÃ¼ spor salonu gibi Ã¶zellikler bulunuyor.
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AyrÄ±ca Ã§iftin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yer Ã§ocuklarÄ± iÃ§in de her tÃ¼r oyun alanÄ±na sahip.
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Ä°ÅŸte Ronaldo ve sevgilisinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± villadan paylaÅŸtÄ±klarÄ± pozlar ve Ã§iftin filmleri aratmayan tanÄ±ÅŸma Ã¶ykÃ¼sÃ¼.
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Elle dergisinin Ä°talya baskÄ±sÄ±na konuÅŸan Rodriguez, Ronaldo ile nasÄ±l ve nerede tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±.Ronaldo ile iliÅŸkisinden bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu dÃ¼nyaya getiren, ayrÄ±ca futbolcunun farklÄ± annelerden dÃ¼nyaya gelen Ã§ocuklarÄ±na da bakan Georgina Rodriguez, Ronaldo ile ilk kez Madrid'de kendisinin Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± maÄŸazada karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
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2016 yÄ±lÄ±nda, Madrid'de Ã¼nlÃ¼ bir moda firmasÄ±nÄ±n maÄŸazasÄ±na alÄ±ÅŸveriÅŸe giden Ronaldo, orada Rodriguez ile tanÄ±ÅŸtÄ±. GenÃ§ kadÄ±nÄ±n anlattÄ±klarÄ±na gÃ¶re de Ã§ift, birbirlerine ilk gÃ¶rÃ¼ÅŸte aÅŸÄ±k oldu.Â
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Rodriguez, kendisinin satÄ±ÅŸ asistanÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± maÄŸazada karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ktan bir gÃ¼n sonra bir baÅŸka moda etkinliÄŸinde de karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.
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Â Georgina Rodriguez sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: " Daha sonra iÅŸ Ã§evremin dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir mekanda sohbet ettik. Bu her ikimiz iÃ§in de ilk gÃ¶rÃ¼ÅŸte aÅŸktÄ±" diye konuÅŸtu.Â
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KÃ¼Ã§Ã¼k bir kasabada doÄŸup bÃ¼yÃ¼yen, garsonluktan tezgahtarlÄ±ÄŸa birÃ§ok iÅŸ yapan genÃ§ kadÄ±n ÅŸimdi, belki de bir zamanlar hayalini bile kurmadÄ±ÄŸÄ± bir hayatÄ± yaÅŸÄ±yor. YanÄ±nda hayatÄ±nÄ±n aÅŸkÄ± ve Ã§ok sevdiÄŸi dÃ¶rt Ã§ocukla birlikte.
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ÃœnlÃ¼ futbolcu Cristiano Ronaldo, dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel kadÄ±nlarÄ±ndan biri olan model sevgilisi Irina Shayk'tan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda herkes onun bir sonraki sevgilisini merak ediyordu.
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Uslanmaz Ronaldo, bazen sevgililerini aldatmaktan bile Ã§ekinmeden gÃ¼zel kadÄ±nlarla seri halde flÃ¶rt ediyordu Ã§Ã¼nkÃ¼.
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Ama gÃ¼nÃ¼n birinde ona artÄ±k yerleÅŸik ve dÃ¼zenli bir hayat sÃ¼rmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ren Ä°spanyol gÃ¼zeliyle tanÄ±ÅŸtÄ±: DansÃ§Ä± ve model Georgina Rodriguez.
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O gÃ¼ne kadar taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bir erkek Ã§ocuk sahibi olan Ronaldo, Rodriguez ile birlikteyken Ã¼Ã§ Ã§ocuk sahibi daha oldu.
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Rodriguez ile birlikte bir kÄ±z Ã§ocuklarÄ± oldu. O bebeÄŸe yakÄ±n yaÅŸta ikiz bebekleri dÃ¼nyaya geldi. Åžimdi Ronaldo ve Rodriguez, dÃ¶rt Ã§ocuklu ve mutlu bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
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Ä°spanya'nÄ±n 13 bin nÃ¼fuslu Jaca adlÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k bir kasabasÄ±nda dÃ¼nyaya gelen Georgina Rodriguez, orada bir sÃ¼re garson olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Sonra dil Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in Ä°ngiltere'nin Bristol kentine gitti ve Ã§ocuk bakÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±.
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Onun ardÄ±ndan Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde Madrid'de Ã¼nlÃ¼ bir moda markasÄ±nÄ±n maÄŸazasÄ±nda tezgahtarlÄ±k yaptÄ±.
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Dans eÄŸitimi gÃ¶ren Rodriguez, bir yandan da modellik yapÄ±yor. 22 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ kadÄ±nÄ±n Ronaldo'nun dikkatini Madrid'de yine Ã¼nlÃ¼ bir moda maÄŸazasÄ±nÄ±n etkinliÄŸinde Ã§ektiÄŸi biliniyor. Ondan sonra da iliÅŸkileri kÄ±sa sÃ¼rede geliÅŸti.
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Ronaldo geÃ§en yÄ±l sevgilisine evlenme teklif etti ve Ã§ift niÅŸanlandÄ±.Ronaldo ile Rodriguez'in iki yÄ±l Ã¶nce bir kÄ±z bebekleri oldu. Ondan Ã¶nce de taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemiyle biri kÄ±z diÄŸeri erkek ikiz bebekleri dÃ¼nyaya geldi.Ronaldo'nun 8 yaÅŸÄ±nda bir de oÄŸlu bulunuyor.
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Georgina Rodriguez, her ne kadar kendisi sadece bir Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirmiÅŸ olsa da Ronaldo'nun diÄŸer Ã§ocuklarÄ±na da annelik yapÄ±yor. SÄ±k sÄ±k onlarla birlikte Ã§ekilen pozlarÄ±nÄ± da sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±yor.
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Ronaldo ile birlikte hayatÄ± da eskisinden farklÄ± hale gelen genÃ§ kadÄ±n, futbol etkinliklerinde de niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmÄ±yor.