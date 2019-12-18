Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§ift, iki ayrÄ± giriÅŸi olan birbirine bitiÅŸik iki yapÄ±dan oluÅŸan bir villa kompleksinde yaÅŸÄ±yor. Bu komplekste de 8 yatak odasÄ±, kapalÄ± ve aÃ§Ä±k yÃ¼zme havuzlarÄ±, tam teÅŸekkÃ¼llÃ¼ spor salonu gibi Ã¶zellikler bulunuyor.



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