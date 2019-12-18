Hekimoğlu oyuncu kadrosu ile merak konusu oldu... Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimlerdir konusu ne?

OKAN YALABIK (ORHAN YAVUZ) KİMDİR?
40’lı yaşlarda başarılı bir onkoloji uzmanı. Ateş Hekimoğlu’nun lise ve üniversiteden arkadaşı. Hatta tek arkadaşıdır… Hekimoğlu’yla tamamen zıt karakterde olsalar da Orhan her zaman Ateş’in iç sesi ve vicdanı olur. İkisi bir araya geldiklerinde mükemmel doktoru oluştururlar. Biri zekâsıyla diğeri de sağduyusuyla yaklaşır hastalara… Orhan, Ateş’i çıkarsız ve gerçekten seven tek arkadaşıdır. Yüzlerce hayat kurtarmış olmasına büyük bir saygı duyar.
OKAN YALABIK KİMDİR?
Okan Yalabık, 1978 yılında İstanbul’da doğmuştur.
Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır.
İlk oyunculuk deneyimini Kaygısızlar dizisi ile yaşayan Okan Yalabık; Muhteşem Yüzyıl, Analar ve Anneler, Seddülbahir 32 Saat, Hatırla Sevgili, Çapkın, Serseri, Kabuslar Evi, Sensiz Olmuyor, Avrupa Yakası, Çaylak, Yıldızların Altında, İki Arada, Çifte Bela, Aşkım Aşkım ve Yılan Hikayesi dizilerinde rol almıştır.
Kanal D ekranlarında yayınlanan; başrolü Halit Ergenç, Bergüzar Korel ve Onur Saylak’ın paylaştığı Vatanım Sensin dizisinin kadrosunda yer almakta ve Hamilton karakterini canlandırmaktadır.
Annemin Yarası, Peşpeşe, Av Mevsimi, Güz Sancısı, Mavi Gözlü Dev, İlk Aşk, Sen Ne Dilersen, Büyü ve Kolay Para filmlerinde rol alan Okan Yalabık; sinema dünyasında da yerini almıştır.