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Hediye saat ipi kopardı... Demet Akalın ile Özlem Ada Şahin birbirine girdi!

Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, temmuz ayında ikinci kez anne olmuş, kızı Zeynep'i dünyaya getirmişti.Demet Akalın, Özlem Şahin'e doğum hediyesi olarak ünlü bir markadan saat aldı. Berkay ile Özlem çifti, saati satmaya çalışınca Demet Akalın yakın dostları ile arasına mesafe koydu.

Hürriyet Haber
19.10.2019 - 10:04 |Son Güncelleme:
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Hediye saat ipi kopardı... Demet Akalın ile Özlem Ada Şahin birbirine girdiNext

Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, temmuz ayında ikinci kez anne olmuş, kızı Zeynep'i dünyaya getirmişti. Demet Akalın, Özlem Şahin'e doğum hediyesi olarak ünlü bir markadan saat aldı. Berkay ile Özlem çifti, saati satmaya çalışınca Demet Akalın yakın dostları ile arasına mesafe koydu.

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