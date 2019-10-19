Hediye saat ipi kopardı... Demet Akalın ile Özlem Ada Şahin birbirine girdi!
Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, temmuz ayında ikinci kez anne olmuş, kızı Zeynep'i dünyaya getirmişti.Demet Akalın, Özlem Şahin'e doğum hediyesi olarak ünlü bir markadan saat aldı. Berkay ile Özlem çifti, saati satmaya çalışınca Demet Akalın yakın dostları ile arasına mesafe koydu.
Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, temmuz ayında ikinci kez anne olmuş, kızı Zeynep'i dünyaya getirmişti. Demet Akalın, Özlem Şahin'e doğum hediyesi olarak ünlü bir markadan saat aldı. Berkay ile Özlem çifti, saati satmaya çalışınca Demet Akalın yakın dostları ile arasına mesafe koydu.
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