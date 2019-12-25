Hazal Kaya'dan ilk paylaşım... İşte Fikret Ali!

Hazal Kaya ile Ali Atay, şubat ayında nikah masasına oturmuş, kasım ayında da oğulları Fikret Ali dünyaya gelmişti. Hazal Kaya'dan ilk aile fotoğrafı geldi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Eşi ve oğlu ile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan Hazal Kaya, altına duygusal bir de not düştü...
2
"Doğum ne zaman diye soranlara, dokuz ay boyunca 'işte 37. Haftadan itibaren bekliyoruz, 18 Kasım’a denk geliyor' dedim. Aynı gün İtalyan Lisesi’nde mezuniyetimizin 10. Yıl kutlaması vardı, yine soranlara 'tabi ki oradayım' dedim. Ama Fikocum sürpriz yapmayı hep sevdi,tahmin etmeliydim!"
3
"Gecenin bir vakti sancım başladı ama daha birkaç günümüz var gibiydi. Öğlene doğru anlaşıldı ki öyle bir vaktimiz yok. Hamileliğimi de böyle aniden, çok alakasız bir sebeple acilde öğrenmiştim."
4
"Neyse...Bu sürpriz sever arkadaş 18 Kasım’da böyle katıldı hayatımıza. Aşkımız çok büyük şimdi, tarif etmem mümkün değil... Yazarken gözlerim doluyor. Çocuk sahibi olmakla ilgili söylenen bütün klişeler de doğruymuş..."
5
Hazal Kaya, hamileliği boyunca yanında olan dostlarına da teşekkür etti...