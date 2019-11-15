Hazal Kaya saçlarını ördürdü!

Facebook, Instagram, SMS gibi mobil ve sosyal medya uygulamalarının yanı sıra, Twitter üzerinden de "hayılı cumalar" etiketi ile cuma günü paylaşımları gönderilerde yer almaya başladı. Cuma gününe kavuşmanın sevinci ile, en yeni resimli cuma mesajları seçenekleri ile sizler de yakınlarınızla aranızdaki bağı güçlendirebilirsiniz. İşte, yazlı, farklı ve anlamlı 2019 cuma mesajlarını sizler için derledik.
Yeni albümü 'Cennetim Ol' için objektif karşısına geçen şarkıcı Ceylan, yeni imajı ile dikkat çekti.