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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
30 Kasım 2019 - 14:22,

Hayranlarını şaşırttı

Zarafeti ve güzelliğiyle tanınan ünlü oyuncu bu beklenmedik görüntüyle hayranlarını şoke etti.

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Hindistan sinemasının en çok kazanan kadın yıldızı olarak bilinen 33 yaşındaki Deepika Padukone, yeni projesi için tanınmaz hale geldi.

DEPO PHOTOS, INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK 

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Bugüne kadar fiziksel olarak kusursuz görünüşe sahip karakterleri canlandıran Deepika Padukone, yeni projesi için çok heyecanlı.

DEPO PHOTOS, INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK 

3

Çünkü Bollywood'un güzel oyuncusu ilk kez alışılmışın dışında bir karakteri beyazperdeye taşıyor.

DEPO PHOTOS, INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK

4

Padukone'nin baş rolünü üstlendiği Chhapaak adlı film, asit saldırısı kurbanı olan Laxmi Agarwal'in mücadelesini anlatıyor. 

DEPO PHOTOS, INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK

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Deepika Padukone'nin filmde hayat verdiği karakter "Malti" adını taşıyor. Esin kaynağını ise uğradığı asit saldırısından sağ kurtulan ama bedeninde izleri kalan Laxmi Agarwal'ın öyküsünden alıyor.

DEPO PHOTOS, INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK

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Deepika Padukone, yönetmenliğini Meghna Gulzar'ın üstlendiği filmde ülkesinde simge haline gelen bir karakteri canlandırarak oyunculuğuna farklı bir boyut katmaktan memnun.

DEPO PHOTOS, INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK

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Aynı zamanda Hindistan'da çok sayıda kadının yaşadığı bu trajedi hakkında farkındalık oluşturmak da bu projede yer alma sebeplerinden biri.

DEPO PHOTOS, INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK

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Öyküsüyle filme esin kaynağı olan Laxmi Agarwal, 2005'te henüz 15 yaşındayken asit saldırısına uğradı.

DEPO PHOTOS, INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK

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Kendisine saldırıda bulunanlar ise 32 yaşındaki Gudda Syed ile suç ortağı Nadeem Syed idi.

Genç kız, müzik dersine gitmek üzere yolda yürürken başına hiç beklemediği bu olay geldi. Yüzü ve bedeni bu asit saldırısından büyük ölçüde zarar gören Laxmi Agarwal, her şeye rağmen hayata tutundu.

DEPO PHOTOS, INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK

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Bugün 29 yaşında olan Laxmi Agarwal, ülkesi Hindistan'da asit satışlarının yasaklanmasını durdurmayı amaçlayan bir kampanya başlattı. Bu sayede de adını dünya çapında duyurdu.

Genç kadın 2014 yılında NDTV tarafından Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'nü almaya hak kazandı.

DEPO PHOTOS, INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK

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Laxmi Agarwal'ın hayat hikayesi daha önce TV dizisi olarak da ekrana gelmişti.

İstatistiklere göre Hindistan'da her yıl bin kadar kadın özellikle de flört tekliflerini reddeden erkeklerin asit saldırısına uğruyor.

DEPO PHOTOS, INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK 

DEPO PHOTOS, INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK

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