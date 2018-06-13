Hayranlarına kötü haber: Onu özleyeceksiniz

İngiliz kraliyet ailesinin gelini Cambridge DüşesiKate Middleton'ın hayranlarına kötü haber... Çünkü giysilerinden saç modeline takılarından aksesuarlarına kısacası tepeden tırnağa milyonlarca kişi için moda ikonu olan Middleton büyük olasılıkla ekim ayına kadar eskisi kadar ortalarda görünmeyecek. Peki neden?
Kraliyet uzmanı Richard Fitzwilliams'ın anlattığına göre Kate Middleton, büyük bir olasılıkla ekim ayına kadar düzenlenen organizasyonlara katılmayacak. Bunun yerine gözlerden uzak bir yaşam sürüp vaktinin çoğunu çocuklarına, kocasına ve ailesine ayıracak. Yani kısacası Middleton "doğum iznine" çıkacak.
Fotoğraflar: Pacific Coast News, Backgrid UK, Backgrid USA
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