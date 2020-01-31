Ünlü oyuncuyu sokakta karşısında gören hayranı boynuna sarılıp öpücüklere boğdu.
BACKGRID USA, DEPO PHOTOS
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Hollywood'un genç kuşak yıldızlarından Timothee Chalamet, hayranlarının ilgisinden sokakta bile rahat yürüyemiyor. Bunun son örneklerinden biri de önceki gün yaşandı.
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New York'ta kendisini bekleyen araca doğru yürüyen 24 yaşındaki Timothee Chalamet'i yanından geçen iki hayranı hemen tanıdı. Genç hayranı bir anda Chalamet'nin boynuna sarılıp onu öpücüklere boğdu. Aslında bu tür davranışlarla sık karşılaşmasına rağmen şaşıran Chalamet, sonra da gülerek genç hayranlarıyla sohbet etti. Timothee Chalamet daha sonra kendisini bekleyen araca binerek oradan uzaklaştı.
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Son dönemde sinemada hızlı bir çıkış yakalayan genç oyuncu sık sık hayranlarının sevgi gösterilerine tanık oluyor. Genellikle de onlarla birlikte hatıra fotoğrafları çektiriyor.
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Son olarak The King, New York'ta Yağmurlu Bir Gün ve Küçük Kadınlar gibi filmleriyle gündemde olan Chalamet geçen yılın moda ikonları arasında da yer almıştı. Hem günlük hayatında hem de kırmızı halıda kendine özgü giyim tarzıyla da dikkat çeken Timothee Chalamet, küresel moda araştırma plotformu olan Lyst tarafından yılın stil ikonları sıralamasına İngiliz kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle'ın ardından ikinci sırada girmişti.
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Hem kırmızı halıda hem kamera karşısında giderek ışıldayan bu genç oyuncuyu biraz daha yakından tanımak gerekirse... 27 Aralık 1995'te New York'ta dünyaya geldi. Annesi Nicole Flender bir emlakçı. Babası Marc Chalamet ise UNESCO'da çalışıyor. Anne tarafından Rus ve Avusturyalı kökenleri var. Baba tarafından ise Fransız ve İngiliz. Timothee Chalamet'nin akıcı şekilde Fransızca konuşmasının nedeni de bu.
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Bazı kişiler onu kendi isteğiyle emekliye ayrılan İngiliz oyuncu Daniel Day Lewis'e benzetip "Geleceğin Day Lewis" i diye tanımlıyor. Bazıları da "Hollywood'un son dönemde çıkardığı en yetenekli erkek oyuncu " olarak nitelendiriyor. Dünyanın dört bir yanındaki hayranları arasında elde ettiği popülerliği de bir yana koyuyoruz elbette.
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Chalamet, genç yaşta edindiği tecrübeyi Call Me By Your Name adlı filmle zirveye taşıdı. O filmde sergilediği performanstan sonra bütün dikkatler ona yöneldi. Armie Hammer ile karşılıklı oynadığı bu filmdeki performansı en iyi erkek oyuncu dalında Oscar adaylığı getirdi. Ödülü kazanamadı ama bu onun kariyeri için önemli bir adım oldu. Bu sayede bu dalda Akademi Ödülü'ne aday gösterilen en genç oyuncu olarak da tarihe geçti.
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Chalamet, genç yaşına karşın hatırı sayılır bir servetin sahibi. Servetinin 6 milyon dolar civarında olduğu konuşuluyor. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts'ta eğitim gören Chalamet, küçük yaşlarında kısa filmlerde oynamaya başladı. Bu arada okurken de Lil'Timmy Tim adıyla şarkılar yazdı.
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Dikkat çektiği ilk filmlerden biri 2014 tarihli Interstellar oldu. Yönetmenliğini Christopher Nolan'ın yaptığı filmde Casey Affleck'in canlandırdığı karakterin çocukluk yıllarını oynadı.Ama onun kamera önü serüveni ciddi şekilde bundan iki yıl önce başlamıştı. Chalamet, 212'de Homeland adlı dizinin ikinci sezonunda oynadı. Başkan yardımcısının oğlu Finn Walden karakterini canlandırdı. O dizide oynadığı karakter bir patlamada hayata veda etti.
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Bir ara adı Madonna'nın kızı Lourdes Leon ile anılan Chalamet'nin kalbinde şu sıralarda Johnny Depp ile Vanessa Paradis'in kızı Lily Rose Depp var. The Rise adhı filmde birlikte oynayan çift yaz aylarında öpüşürken görüntülemişti.