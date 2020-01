Hayranı boynuna sarılıp öpücüklere boğdu

Chalamet, genç yaşta edindiği tecrübeyi Call Me By Your Name adlı filmle zirveye taşıdı. O filmde sergilediği performanstan sonra bütün dikkatler ona yöneldi. Armie Hammer ile karşılıklı oynadığı bu filmdeki performansı en iyi erkek oyuncu dalında Oscar adaylığı getirdi. Ödülü kazanamadı ama bu onun kariyeri için önemli bir adım oldu. Bu sayede bu dalda Akademi Ödülü'ne aday gösterilen en genç oyuncu olarak da tarihe geçti.