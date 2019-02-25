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HayÄ±rlÄ± evlat

YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncu bir yanÄ±na annesini bir yanÄ±na sevgilisini alÄ±p Oscar tÃ¶renine gitti.

HÃ¼rriyet Haber
25.02.2019 - 06:29 | Son GÃ¼ncelleme:
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HayÄ±rlÄ± evlatNext

Bu yÄ±l A Star is Born (Bir YÄ±ldÄ±z DoÄŸuyor) adlÄ± filmle AltÄ±n KÃ¼re ve Oscar dahil birÃ§ok Ã¶dÃ¼le aday gÃ¶sterilen Bradley Cooper, Ã¶dÃ¼l gecesi geleneÄŸini bozmadÄ±. Daha Ã¶nce hayatÄ±nda kimsenin olmadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemlerde Oscar tÃ¶renlerine annesi Gloria Campana ile birlikte katÄ±lan Cooper, bu yÄ±l da onu evde yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. Cooper, bir yanÄ±na sevgilisi Irina Shayk'Ä± diÄŸer yanÄ±na da annesi Gloria Campana'yÄ± alÄ±p tÃ¶rene gitti.

AFP, AP, REUTERSÂ

Etiketler: akademi Ã¶dÃ¼lleri , oscar Ã¶dÃ¼lleri
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