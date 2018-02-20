Hayatta kalmak için bunu yapmak zorundalar!

Tayland'da 29 ülkenin katılımıyla düzenlenen 'Cobra Gold 2018' askeri tatbikatında birbirinden ilginç görüntüler vardı. 'Hayatta kalma' dersi alan askerler canlı canlı sürüngenleri yedi, kobra yılanı kanı içti.
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