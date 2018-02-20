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    Hayatta kalmak için bunu yapmak zorundalar!

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    Hürriyet Haber
    20.02.2018 - 10:29 | Son Güncelleme:
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    Hayatta kalmak için bunu yapmak zorundalarNext

    Tayland'da 29 ülkenin katılımıyla düzenlenen 'Cobra Gold 2018' askeri tatbikatında birbirinden ilginç görüntüler vardı. 'Hayatta kalma' dersi alan askerler canlı canlı sürüngenleri yedi, kobra yılanı kanı içti.

    Etiketler: kobra , Tayland , ASKER
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