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Hayatları masal gibi

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da bir "zengin çocuklar" çılgınlığıdır gidiyor..Lüks yatlar, özel jetler, paranın su gibi harcandığı alışverişler... Varlıklı ailelerin çocukları gösterişli yaşamlarını tüm ayrıntısıyla gözler önüne seriyor. Ama tüm bunların içinde öne çıkan bir tane sayfa var ki, onların zenginliği diğerlerinden daha gösterişli.

INSTAGRAM

Hürriyet Haber
19.01.2019 - 10:17 | Son Güncelleme:
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Hayatları masal gibiNext

Dubai'nin zengin çocukları (Rich Kids of Dubai) adlı hesapta özellikle de kadın kullanıcılar para içinde yüzerek geçirdikleri yaşantılarını takipçileriyle paylaşıyor.

İşte Dubai'nin zengin çocukları....

INSTAGRAM

Etiketler: dubai , instagram , sosyal medya

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