Hayatları masal gibi

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da bir "zengin çocuklar" çılgınlığıdır gidiyor..Lüks yatlar, özel jetler, paranın su gibi harcandığı alışverişler... Varlıklı ailelerin çocukları gösterişli yaşamlarını tüm ayrıntısıyla gözler önüne seriyor. Ama tüm bunların içinde öne çıkan bir tane sayfa var ki, onların zenginliği diğerlerinden daha gösterişli.
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