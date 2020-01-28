Hayatımızı değiştiren müthiş buluşlar

Az sonra okuyacağınız buluşların hepsi hayatımızı baştan sona değiştirdi. İşte hayatımıza giren müthiş icatlar...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Son teknoloji otobüsleri de değiştirmeye başladı. Oturacak yer bulamayıp uzun yolculuklarında ayakta seyahat etmek zorunda kalanlar için bakın ne düşünüldü?
2
Yıllar önce tasarlanan ve otobüs/metro içlerinde kullanılması planlanan bu tutamaçlar bugün gördüklerimize hiç benzemiyor.
3
Endüstri tasarımcısı Jiang Qian yıllar önce aynı zamanda video oyunu olan metro tutma kemeri tasarlamış. Kemerin her iki tarafında da basacağınız düğmeleri var.
4
Joystick yerine tutma kemerini sağa sola çevirerek hareketleri kontrol ediyorsunuz
5
Jiang aynı zamanda trende dengenizi bulmaya çalışırken de oynayabileceğiniz eğlenceli oyunlar tasarlamaya devam ediyor. Adı Strap Game olan kemer; telefonunuzdaki Angry Birds’ün aksine ineceğiniz durağa yaklaşınca sizi uyarıyor.
6
1608 - Teleskop icat edildi.
7
1630 - Sürgülü hesap cetveli
8
1765 - Buhar Makinesi
9
1765 - Dikiş makinesi
10
1816 - Telegraf
11
1867 - Dinamit
12
1879 - Ampul
13
1893 - Dizel motoru
14
1895 - X ışını
15
1898 - Plastik
16
1903 - Gaz türbini
17
1909 - İlk televizyon yayını
18
1915 - Tank
19
1928 - Penisilin
20
1931 - Elektron mikroskop
21
1933 - FM Radyo
22
1935 - Naylon
23
1938 - Nükleer füzyon
24
1941 - Polyester
25
1948 - Atomik saat
26
1953 - Video teyp
27
1956 - Sabit Disk
28
1957 - IBM 610 Sputnik 1
29
1960 - Lazer
30
1967 - ATM
31
1970 - Hesap makinesi
32
1971 - e-mail
33
1972 - Magnavox Odyssey
34
1973 - Kapasitif dokunmatik ekran
35
1975 - Altair 8800
36
1980 - Flaş hafıza (yanındaki dev makine ise 1980'li yıllarda üretilen 1 GB'lık bir sabit disk)
37
1982 - CD ROM
38
1984 - Cep telefonu
39
1990 - World Wide Web (WWW)
40
1990 - Hubble uzay teleskobu
41
SMS - 1982
42
1993 - Apple Newton
43
1995 - DVD
44
1995 - Windows 95
45
1996 - USB portu... Bu standart port da değişiyor ve yerini USB Type-C arabirimine yavaş yavaş bırakıyor.