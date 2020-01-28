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Teknoloji
Foto: AP / A.A. / AFP
Haber Giriş: 28 Ocak 2020 - 07:08, /

Hayatımızı değiştiren müthiş buluşlar

Az sonra okuyacağınız buluşların hepsi hayatımızı baştan sona değiştirdi. İşte hayatımıza giren müthiş icatlar...

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1

Son teknoloji otobüsleri de değiştirmeye başladı. Oturacak yer bulamayıp uzun yolculuklarında ayakta seyahat etmek zorunda kalanlar için bakın ne düşünüldü?

2

Yıllar önce tasarlanan ve otobüs/metro içlerinde kullanılması planlanan bu tutamaçlar bugün gördüklerimize hiç benzemiyor.

3

Endüstri tasarımcısı Jiang Qian yıllar önce aynı zamanda video oyunu olan metro tutma kemeri tasarlamış. Kemerin her iki tarafında da basacağınız düğmeleri var.

4

Joystick yerine tutma kemerini sağa sola çevirerek hareketleri kontrol ediyorsunuz

5

Jiang aynı zamanda trende dengenizi bulmaya çalışırken de oynayabileceğiniz eğlenceli oyunlar tasarlamaya devam ediyor. Adı Strap Game olan kemer; telefonunuzdaki Angry Birds’ün aksine ineceğiniz durağa yaklaşınca sizi uyarıyor.

6

1608 - Teleskop icat edildi.

7

1630 - Sürgülü hesap cetveli

8

1765 - Buhar Makinesi

9

1765 - Dikiş makinesi

10

1816 - Telegraf

11

1867 - Dinamit

12

1879 - Ampul

13

1893 - Dizel motoru

14

1895 - X ışını

15

1898 - Plastik

16

1903 - Gaz türbini

17

1909 - İlk televizyon yayını

18

1915 - Tank

19

1928 - Penisilin

20

1931 - Elektron mikroskop

21

1933 - FM Radyo

22

1935 - Naylon

23

1938 - Nükleer füzyon

24

1941 - Polyester

25

1948 - Atomik saat

26

1953 - Video teyp

27

1956 - Sabit Disk

28

1957 - IBM 610 Sputnik 1

29

1960 - Lazer

30

1967 - ATM

31

1970 - Hesap makinesi

32

1971 - e-mail

33

1972 - Magnavox Odyssey

34

1973 - Kapasitif dokunmatik ekran

35

1975 - Altair 8800

36

1980 - Flaş hafıza (yanındaki dev makine ise 1980'li yıllarda üretilen 1 GB'lık bir sabit disk)

37

1982 - CD ROM

38

1984 - Cep telefonu

39

1990 - World Wide Web (WWW)

40

1990 - Hubble uzay teleskobu

41

SMS - 1982

42

1993 - Apple Newton

43

1995 - DVD

44

1995 - Windows 95

45

1996 - USB portu... Bu standart port da değişiyor ve yerini USB Type-C arabirimine yavaş yavaş bırakıyor.

46

1997 - Netflix

47

1998 - Google

48

2000 - Bluetooth

49

2001 - iPod

50

2003 - iTunes Müzik Mağazası

51

2004 - Facebook

52

2005 - YouTube

53

2006 - Twitter

54

2009 - Bitcoin

55

2013 - Bitcoin ATM

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