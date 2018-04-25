Hayatımın aşkını internette buldum

İlk anda kulağa tuhaf gelebilir ama ünlü bir yıldız bugün büyük aşk yaşadığı sevgilisini internetteki bir videoda gördü. Sonra yine internet üzerinden altı ay boyunca yazıştılar. Gerçek hayatta karşılaştıklarında da birbirlerine gerçekten aşık olduklarını anladılar.
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