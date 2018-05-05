Hayatı bazen sam yeli bazen kasırga... Defne Samyeli nereden nereye
Geçen haftanın en çok konuşulan ünlüsü açık ara Defne Samyeli’ydi. Peki bir dönemin ünlü TV yüzü, şimdinin sahne performansı ve dansları konuşulan şarkıcısı Defne Samyeli nereden nereye geldi? İşte Defne’nin kâh soyadı gibi sam yeli esen kâh kasırga olup herkesin diline düşen hayatı... Kelebek yazarı Onur Baştürk yazdı...
Geçen haftanın en çok konuşulan ünlüsü açık ara Defne Samyeli’ydi. Peki bir dönemin ünlü TV yüzü, şimdinin sahne performansı ve dansları konuşulan şarkıcısı Defne Samyeli nereden nereye geldi? İşte Defne’nin kâh soyadı gibi sam yeli esen kâh kasırga olup herkesin diline düşen hayatı... Kelebek yazarı Onur Baştürk yazdı...
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