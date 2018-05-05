Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Hayatı bazen sam yeli bazen kasırga... Defne Samyeli nereden nereye

Hayatı bazen sam yeli bazen kasırga... Defne Samyeli nereden nereye

Geçen haftanın en çok konuşulan ünlüsü açık ara Defne Samyeli’ydi. Peki bir dönemin ünlü TV yüzü, şimdinin sahne performansı ve dansları konuşulan şarkıcısı Defne Samyeli nereden nereye geldi? İşte Defne’nin kâh soyadı gibi sam yeli esen kâh kasırga olup herkesin diline düşen hayatı... Kelebek yazarı Onur Baştürk yazdı...

Hürriyet Haber
05.05.2018 - 20:30 | Son Güncelleme:
1 / 8
Hayatı bazen sam yeli bazen kasırga... Defne Samyeli nereden nereyeNext

Geçen haftanın en çok konuşulan ünlüsü açık ara Defne Samyeli’ydi. Peki bir dönemin ünlü TV yüzü, şimdinin sahne performansı ve dansları konuşulan şarkıcısı Defne Samyeli nereden nereye geldi? İşte Defne’nin kâh soyadı gibi sam yeli esen kâh kasırga olup herkesin diline düşen hayatı... Kelebek yazarı Onur Baştürk yazdı...

Etiketler:

En Yeni Kelebek Galeriler

Hayatı bazen sam yeli bazen kasırga... Defne Samyeli nereden nereye

Hayatı bazen sam yeli bazen kasırga... Defne Samyeli nereden nereye

Eski haber spikerinin yeni hayatı

Eski haber spikerinin yeni hayatı

Japon model bunu da yaptı

Japon model bunu da yaptı

Oğlum, uslu dur!

Oğlum, uslu dur!

İşte Düşes'in zayıflık sırrı: Ne yiyor, ne içiyor

İşte Düşes'in zayıflık sırrı: Ne yiyor, ne içiyor

Bir sorunumuz var sevgilim

Bir sorunumuz var sevgilim

Kına gecesinde neler yaşandı

Kına gecesinde neler yaşandı

Ona "jet sosyete" diyorlar

Ona "jet sosyete" diyorlar

Gelinliğin üzerindeki sır perdesi aralandı!

Gelinliğin üzerindeki sır perdesi aralandı!

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri