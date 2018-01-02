Hayata yeniden başladı

Bir dönemin gözde modellerinden biri olan Sylvie Meis, yeni yılı Miami'de karşıladı. Altın rengi parlak bikinisiyle plajda boy gösteren Meis, hem yeni yılın hem tatilin keyfini çıkardı. Yaşadığı kötü günlerin de geride kaldığını gözler önüne serdi.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.