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Hayata yeniden başladı

Önce kansere yakalandı, sonra kocası terk etti. Ama o yılmadı, yeniden doğdu.

Hürriyet Haber
02.01.2018 - 13:38 | Son Güncelleme:
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Bir dönemin gözde modellerinden biri olan Sylvie Meis, yeni yılı Miami'de karşıladı. Altın rengi parlak bikinisiyle plajda boy gösteren Meis, hem yeni yılın hem tatilin keyfini çıkardı. Yaşadığı kötü günlerin de geride kaldığını gözler önüne serdi. 

Fotoğraflar: Backgrid USA

Etiketler: sylvie meis , sylvie van der vaart , rafael van der vaart

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