Hayata 12 yıllık eşi için pembe bahçeden bakıyor

Nasıl bir damadımız olmasını istiyorsak, eşime de öyle bir eş kaynanama da kayınbabama da öyle damat olmaya çalışıyorum. Eşim de sağ olsun bana hep yardımcı olur. 12 yıllık evliyiz, eşim bir defa dahi olsa kuaföre yollamadım. Eşim bana hürmet eder, ben de ona karşılıklı olarak yardımcı olmaya çalışırım. 2 tane kızımız var onlarla güzel zamanlar geçiriyoruz. Bol bol spor yapıyoruz. Her boş zamanlarımız da bisiklet süreriz. Kızlarımızla beraber değerli zamanlar geçirmeye çalışıyoruz.”