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Evlilikten sonra hayatım

Gösterişli bir şekilde evlenen Şeyma Subaşı, düğünden sonra nasıl yaşıyor. İşte kendi objektifinden yanıtı. 

Hürriyet Haber
27.01.2018 - 10:45 | Son Güncelleme:
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Evlilikten sonra hayatımNext

Kelimenin tam anlamıyla "masal prensesleri gibi" günlerce süren bir dizi törenle evlendi Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı. Sosyal medya hesabından da bekarlığa veda gecesinden nikah törenine ardından da düğün eğlencesine kadar bütün ayrıntıları paylaştı.

Etiketler: Acun Ilıcalı , düğün , sosyal medya

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