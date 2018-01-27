Evlilikten sonra hayatım

Kelimenin tam anlamıyla "masal prensesleri gibi" günlerce süren bir dizi törenle evlendi Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı. Sosyal medya hesabından da bekarlığa veda gecesinden nikah törenine ardından da düğün eğlencesine kadar bütün ayrıntıları paylaştı.
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