Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 80'inci yılında tüm yurtta anılıyor. Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 80. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlar, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulundu, tüm yurtta o an hayat durdu...
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