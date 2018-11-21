Hayalleri gibi toz pembe bir gelinlik giydi

Rol aldığı This Is Us adlı diziyle tanınan Mandy Moore, bir süredir birlikte olduğu müzisyen Taylor Goldsmith ile evlendi. Moore, Los Angeles'taki evinde gerçekleşen törende etek kısmı kat kat olan Rodarte tasarımı toz pembe bir gelinlik giydi. Damadın takım elbisenin altına çorapsız ayakkabı giymesi de gözden kaçmadı. Moore'u mutlu gününde This Is Us dizisindeki rol arkadaşları da yalnız bırakmadı.
İşte Moore ve arkadaşı Emily SChuman'ın Instagram sayfalarında paylaştığı düğün fotoğrafları.
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