Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Hayalleri gibi toz pembe bir gelinlik giydi

Hayalleri gibi toz pembe bir gelinlik giydi

Ünlü dizi oyuncusu, büyük aşkıyla hayatını pembe bir gelinlik içinde birleştirdi.

Hürriyet Haber
21.11.2018 - 09:31 | Son Güncelleme:
1 / 16
Hayalleri gibi toz pembe bir gelinlik giydiNext

Rol aldığı This Is Us adlı diziyle tanınan Mandy Moore, bir süredir birlikte olduğu müzisyen Taylor Goldsmith ile evlendi. Moore, Los Angeles'taki evinde gerçekleşen törende etek kısmı kat kat olan Rodarte tasarımı toz pembe bir gelinlik giydi. Damadın takım elbisenin altına çorapsız ayakkabı giymesi de gözden kaçmadı. Moore'u mutlu gününde This Is Us dizisindeki rol arkadaşları da yalnız bırakmadı.

İşte Moore ve arkadaşı Emily SChuman'ın Instagram sayfalarında paylaştığı düğün fotoğrafları.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM

Etiketler: mandy moore , taylor goldsmith , emily schuman

En Yeni Kelebek Galeriler

Hayalleri gibi toz pembe bir gelinlik giydi

Hayalleri gibi toz pembe bir gelinlik giydi

Biz boşuna avukat olmadık!

Biz boşuna avukat olmadık!

"Bacaklarım 117 cm"

"Bacaklarım 117 cm"

Aile yemeği

Aile yemeği

Melisa, Aleyna ile tanıştı

Melisa, Aleyna ile tanıştı

'Siz ne iş yapıyorsunuz?'

'Siz ne iş yapıyorsunuz?'

Ünlü oyuncu 55 yaşında baba oluyor! Gün değil saat sayıyoruz

Ünlü oyuncu 55 yaşında baba oluyor! Gün değil saat sayıyoruz

"İnanamıyorum 22 yıl olduğuna... Daha dün gibi..."

"İnanamıyorum 22 yıl olduğuna... Daha dün gibi..."

Düğün bitti, söylentiler bitmedi: Beyaz gelinlik de ne demek oluyor!

Düğün bitti, söylentiler bitmedi: Beyaz gelinlik de ne demek oluyor!

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2018
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.