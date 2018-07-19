Hayaletli evi kiraya veriyor: Yatak odasında yanıp sönen ışıklar görüyorduk

One Direction grubuyla şöhret basamaklarını tırmandıktan sonra kariyerine solo olarak devam eden Liam Payne "hayaletli" evini kiraya veriyor. Bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Cheryl Cole ile birlikte yaşadığı bu ev için aylık 60 bin dolar kira istiyor. Payne, Los Angeles'ta bulunan bu evi daha önce satmaya karar verdi. Ancak. 13.9 milyonluk eve alıcı çıkmayınca bu kez de elinde tutup kiraya vermeyi düşündü.
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