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    Hawking'in akıllara kazınan kıyamet uyarıları

    Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ve fizikçi Einstein'ın ardından fizik dehası tüm dünyaca kabul edilen Stephen Hawking, çalışmalarıyla asla unutulmayacak. Onun evren hakkındaki görüşlerinin yanında bir de dünyayla ilgili 'kıyamet' uyarıları var ki...

    BBC Türkçe / Foto: Pixabay
    04.10.2019 - 13:26 | Son Güncelleme:
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    Hawkingin akıllara kazınan kıyamet uyarılarıNext

    İşte Hawking'in ölümünden sonra da çok konuşulacak geleceğe dair önemli uyarıları...

    Etiketler: stephen hawking kimdir

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