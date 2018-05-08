Hawaii'de felaketler üst üste geliyor! Arabayı böyle yuttu...

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nın faaliyete geçerek lav ve duman püskürtmesinin ardından bölgeden binlerce kişi tahliye edilirken yanardağdan fışkıran lavlar önüne kattığı her şeyi yok ediyor. Felaketin merkezi ise Leilani Estates bölgesi...
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