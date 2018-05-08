Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Hawaii'de felaketler üst üste geliyor! Arabayı böyle yuttu...

    Hawaii'de felaketler üst üste geliyor! Arabayı böyle yuttu...

    .

    Hürriyet Haber
    08.05.2018 - 10:00 | Son Güncelleme:
    1 / 38
    Hawaiide felaketler üst üste geliyor Arabayı böyle yuttu...Next

    ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nın faaliyete geçerek lav ve duman püskürtmesinin ardından bölgeden binlerce kişi tahliye edilirken yanardağdan fışkıran lavlar önüne kattığı her şeyi yok ediyor. Felaketin merkezi ise Leilani Estates bölgesi...

    Etiketler: son haber , son dakika , haberler , haber

    En Yeni Foto Galeriler

    Adana’da ‘Cono’lar ortalığı birbirine kattı

    Adana’da ‘Cono’lar ortalığı birbirine kattı

    'Rihanna moda ikonu mu, yoksa tarzıyla Bülent Ersoy mu?'

    'Rihanna moda ikonu mu, yoksa tarzıyla Bülent Ersoy mu?'

    Bu trajediyi her an, herkes yaşayabilir

    Bu trajediyi her an, herkes yaşayabilir

    Kadına şiddetle suçlanan New York Başsavcısı istifa etti

    Kadına şiddetle suçlanan New York Başsavcısı istifa etti

    ABBA müzesi yeniden açıldı

    ABBA müzesi yeniden açıldı

    Gövde gösterisi yaptılar

    Gövde gösterisi yaptılar

    Mayıs’ta denize girilecek 6 yer

    Mayıs’ta denize girilecek 6 yer

    Trenler çarpıştı: 2 kişi öldü 14 yaralı var

    Trenler çarpıştı: 2 kişi öldü 14 yaralı var

    Hawaii'de felaketler üst üste geliyor! Arabayı böyle yuttu...

    Hawaii'de felaketler üst üste geliyor! Arabayı böyle yuttu...

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri