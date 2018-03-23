Havalar soğuduğunda içinizi ısıtacak en iyi çorbacılar

Çorbacılar hem eğlencelerin son durağı olduğundan hem de soğuk günlerde içimizi ısıtan bir lezzet sunduğundan iyi bir mekân alternatifi olabiliyor. Ağzının tadını bilenler için leziz çorbalar sunan bu mekânların sayısı günden güne artıyor. İşte çorbasıyla ünlü adresler...
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