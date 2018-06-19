Havadan böyle görüntülendi! Hepsi Türkiye'de...

Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde en yaygın kullanılanların başında gelen rüzgar enerjisi, Türkiye'de ihtiyacın yüzde altısını karşılarken, İstanbul ve çevresinde bulunan Rüzgar Türbinleri havadan görüntülendi.
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