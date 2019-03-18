Hatice çok konuşulan hareketi neden yaptığını açıkladı!

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına şarkıcı Hatice özel röportaj verdi. Geçtiğimiz günlerde bir defilede podyuma çıkan ve popo açma hareketiyle gündem olan Hatice çok konuşulacak açıklamalar imza attı.
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