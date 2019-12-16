TamamlayÄ±cÄ± SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± Mevsim ne olursa olsun Ã§eÅŸitli saÄŸlÄ±k riskleriyle her zaman karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. BaÅŸÄ±mÄ±za gelebilecek saÄŸlÄ±k problemlerinden korunmaya Ã§alÄ±ÅŸsak da Ã§oÄŸu zaman hastalÄ±klara yakalanabiliyoruz.Ä°ÅŸte bÃ¶yle zamanlar iÃ§in siz de GÃ¼neÅŸ TamamlayÄ±cÄ± SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± yaptÄ±rarak saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± gÃ¼vence altÄ±na alabilir, SGK anlaÅŸmalÄ± hastanelerde ihtiyacÄ±nÄ±z olan yÃ¼ksek kalitedeki saÄŸlÄ±k hizmetlerinden fark Ã¶demeden faydalanabilirsiniz.Â