HastalÄ±klardan Uzak Bir KÄ±ÅŸ Geçirmek Ä°çin, Ä°çebileceÄŸiniz 5 FarklÄ± Çay
SoÄŸuk havanÄ±n kendini iyiden iyiye hissettirdiÄŸi kÄ±ÅŸ mevsimi; soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ve grip gibi Ã¼st solunum yolu hastalÄ±klarÄ±nÄ±n en sÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ mevsimâ€¦ Ã–zellikle Ã§ok fazla kiÅŸinin aynÄ± anda bulunduÄŸu toplu taÅŸÄ±m araÃ§larÄ±, ofisler, alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri gibi kapalÄ± mekanlarda virÃ¼slerin bulaÅŸma riski de artÄ±yor. Ã‡eÅŸitli hastalÄ±klara ve enfeksiyonlara sebep olan virÃ¼slerle savaÅŸmanÄ±n en iyi yolu ise baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini gÃ¼Ã§lendirmek.Ä°ÅŸte hastalÄ±klardan uzak, saÄŸlÄ±klÄ± bir kÄ±ÅŸ geÃ§irmek iÃ§in iÃ§ebileceÄŸiniz 6 farklÄ± Ã§ayâ€¦
ENFEKSÄ°YONLARA KARÅžI BÄ°REBÄ°R: EKÄ°NEZYA Ã‡AYI
Kuzey Amerika menÅŸeili ekinezya, uzun yÄ±llardÄ±r pek Ã§ok saÄŸlÄ±k problemine karÅŸÄ± tedavi amacÄ±yla kullanÄ±lmaktadÄ±r. ekinezya; baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini gÃ¼Ã§lendirerek vÃ¼cutta oluÅŸabilecek enfeksiyonlarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§erken, aÄŸrÄ± kesici etkisiyle de rahatlatÄ±cÄ± bir etki gÃ¶sterir. SoÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na yol aÃ§an virÃ¼sler Ã¼zerinde Ã¶ldÃ¼rÃ¼cÃ¼ etkisi bulunan ekinezya Ã§ayÄ±, kÄ±ÅŸÄ±n vazgeÃ§ilmez ÅŸifalÄ± iÃ§eceklerinden biridir.
KAN DOLAÅžIMINI ARTTIRMAK Ä°Ã‡Ä°N: IHLAMUR Ã‡AYI
KÄ±ÅŸ Ã§ayÄ± denildiÄŸinde akla gelen ilk bitki olan Ä±hlamurun faydalarÄ± saymakla bitmez. Kan dolaÅŸÄ±mÄ±nÄ± ve terlemeyi kolaylaÅŸtÄ±rÄ±p, vÃ¼cuttan mikroplarÄ±n atÄ±lmasÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rÄ±r. Ã–zellikle bal ile iÃ§ildiÄŸinde soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ±ndan kaynaklanan Ã¶ksÃ¼rÃ¼ÄŸe de iyi gelen Ä±hlamur Ã§ayÄ±, ekspektoran Ã¶zelliÄŸi sayesinde balgamÄ± yumuÅŸatarak atÄ±lÄ±mÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rÄ±r.
BAÄžIÅžIKLIK SÄ°STEMÄ°NÄ° DESTEKLEMEK Ä°Ã‡Ä°N: ZENCEFÄ°L Ã‡AYI
YapÄ±lan bilimsel araÅŸtÄ±rmalar zencefilin iÃ§inde bulunanÂ gingerol, ÅŸogaol gibi bileÅŸenlerin, vÃ¼cuttaki iltihaplarÄ± gideren kuvvetli bir etkisi olduÄŸunu ortaya koymaktadÄ±r. Zencefil Ã§ayÄ±, vÃ¼cut Ä±sÄ±sÄ±nÄ± arttÄ±rarak baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini destekler, Ã¶zellikle kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda yaÅŸanan grip ve soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ± gibi hastalÄ±klarÄ±n Ã¶nlenmesini saÄŸlar.
Ã–KSÃœRÃœÄžE KARÅžI: ADAÃ‡AYI
AdaÃ§ayÄ±; hoÅŸ kokusu ve sayÄ±sÄ±z faydasÄ±yla kÄ±ÅŸÄ±n vazgeÃ§ilmez Ã§aylarÄ±ndan biriâ€¦ BoÄŸaz aÄŸrÄ±larÄ±nÄ± ve mide aÄŸrÄ±larÄ±nÄ± dindirirken, sindirim sistemini de dÃ¼zenleyen adaÃ§ayÄ±, idrar ve ter sÃ¶ktÃ¼rÃ¼cÃ¼ Ã¶zelliÄŸi sayesinde Ã¶zellikle ateÅŸli hastalÄ±klar sÄ±rasÄ±nda vÃ¼cudu rahatlatÄ±r. Antiseptik etkisi sayesinde kanÄ± temizleyip, yÃ¼ksek tansiyonu dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼r ve rahat bir uyku Ã§ekmenizi saÄŸlar.
NESÄ°LDEN NESÄ°LE ÅžÄ°FA: NANE LÄ°MON Ã‡AYI
BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini gÃ¼Ã§lendirmekten, kas gevÅŸetici etkisine; ateÅŸ dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼ Ã¶zelliÄŸinden, kan dolaÅŸÄ±mÄ±nÄ± ve ÅŸekeri dÃ¼zenleyen etkisine kadar nesilden nesile ÅŸifa kaynaÄŸÄ± olarak gÃ¶rÃ¼len nane limon Ã§ayÄ±; yumuÅŸak aromasÄ± ve ferahlatÄ±cÄ± etkisiÂ sayesinde vÃ¼cudu kÄ±ÅŸ hastalÄ±klarÄ±na karÅŸÄ± mÃ¼kemmel bir ÅŸekilde koruyor.
TamamlayÄ±cÄ± SaÄŸlÄ±k SigortasÄ±
Mevsim ne olursa olsun Ã§eÅŸitli saÄŸlÄ±k riskleriyle her zaman karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. BaÅŸÄ±mÄ±za gelebilecek saÄŸlÄ±k problemlerinden korunmaya Ã§alÄ±ÅŸsak da Ã§oÄŸu zaman hastalÄ±klara yakalanabiliyoruz.Ä°ÅŸte bÃ¶yle zamanlar iÃ§in siz de GÃ¼neÅŸ TamamlayÄ±cÄ± SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± yaptÄ±rarak saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± gÃ¼vence altÄ±na alabilir, SGK anlaÅŸmalÄ± hastanelerde ihtiyacÄ±nÄ±z olan yÃ¼ksek kalitedeki saÄŸlÄ±k hizmetlerinden fark Ã¶demeden faydalanabilirsiniz.Â
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