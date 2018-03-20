Hastalık beni güzelleştirdi

Son dönemin en gözde modellerinden biri olan Bella Hadid, görünüşüyle ilgili endişelerini nasıl aştığını anlattı. Cosmopolitan dergisine konuşan Hadid, "Sanırım büyüme çağında diğer herkesten daha fazla güzellikle ilgili güvensizliklerim vardı" dedi.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.