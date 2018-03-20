Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Hastalık beni güzelleştirdi

Hastalık beni güzelleştirdi

O moda dünyasının en gözde isimlerinden biri... Attığı tek bir adımıyla milyonlar kazanıyor ama görünüşüyle ilgili kaygılarını aşması hiç de kolay olmadı. 

Hürriyet Haber
20.03.2018 - 11:38 | Son Güncelleme:
1 / 12
Hastalık beni güzelleştirdiNext

Son dönemin en gözde modellerinden biri olan Bella Hadid, görünüşüyle ilgili endişelerini nasıl aştığını anlattı. Cosmopolitan dergisine konuşan Hadid, "Sanırım büyüme çağında diğer herkesten daha fazla güzellikle ilgili güvensizliklerim vardı" dedi. 

Etiketler: Bella Hadid , yolanda hadid , lyme hastalığı

En Yeni Kelebek Galeriler

Hastalık beni güzelleştirdi

Hastalık beni güzelleştirdi

Baharatların tazeliğini bu yöntemlerle koruyun!

Baharatların tazeliğini bu yöntemlerle koruyun!

Sen benim kralımsın

Sen benim kralımsın

Nişanlandılar!

Nişanlandılar!

Aslıhan'dan yüzük şov

Aslıhan'dan yüzük şov

Hande kural bozdu, işte ilk paylaşım...

Hande kural bozdu, işte ilk paylaşım...

Yanında duramam Maria!

Yanında duramam Maria!

Onu bırakın beni çekin!

Onu bırakın beni çekin!

O iddialara cevap verdi

O iddialara cevap verdi

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri