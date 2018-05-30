Harry Potter'ın çocuk oyuncusu evlendi

J.K. Rowling'in aynı adlı serisinden sinemaya uyarlanan Harry Potter serisinde Neville Longbottom karakterini canlandıran 28 yaşındaki Matthew Lewis, İtalya'nın Portofino kentinde düzenlenen bir törenle Angela Jones ile hayatını birleştirdi. Genç çift, aileleri ve arkadaşlarından oluşan bir grubun huzurunda birbirlerine "evet" dedi. Tören boyunca Lewis ve Jones'un mutluluğu yüzlerinden okunuyordu. İşte genç çiftin evlilik töreninden objektiflere yansıyanlar.
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