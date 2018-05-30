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Harry Potter'ın çocuk oyuncusu evlendi

Henüz küçük bir çocukken rol aldığı Harry Potter serisiyle tanınan genç oyuncu evlendi.

Hürriyet Haber
30.05.2018 - 09:23 | Son Güncelleme:
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Harry Potterın çocuk oyuncusu evlendiNext

 J.K. Rowling'in aynı adlı serisinden sinemaya uyarlanan Harry Potter serisinde Neville Longbottom karakterini canlandıran 28 yaşındaki Matthew Lewis, İtalya'nın Portofino kentinde düzenlenen bir törenle Angela Jones ile hayatını birleştirdi. Genç çift, aileleri ve arkadaşlarından oluşan bir grubun huzurunda birbirlerine "evet" dedi. Tören boyunca Lewis ve Jones'un mutluluğu yüzlerinden okunuyordu. İşte genç çiftin evlilik töreninden objektiflere yansıyanlar.

Fotoğraflar: Backgrid UK  

Etiketler: matthew lewis , j.k rowling

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