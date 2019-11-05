Harry Potter'dan Playboy villasÄ±na

ISPARTA EÄŸirdir GÃ¶lÃ¼'ne iliÅŸkin bilimsel araÅŸtÄ±rmalarda, 10 yÄ±l Ã¶nce 520 kilometrekare olan gÃ¶l yÃ¼zeyinin, geÃ§en yÄ±l 448, bu yÄ±l ise 436 kilometrekareye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼, 84 kilometrekare gÃ¶l yÃ¼zeyinin ise kuruduÄŸu belirlendi. TÃ¼rkiye TabiatÄ±nÄ± Koruma DerneÄŸi (TTKD) Bilim DanÄ±ÅŸmanÄ± Dr. Erol Kesici, gÃ¶lden bir damla dahi su alÄ±nmamasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
IraklÄ±lar, iÅŸsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliÄŸini protesto etmek amacÄ±yla Ã¼lkenin Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde gÃ¶steriler dÃ¼zenliyor. Ãœlkede 1 Ekim'de harekete geÃ§en eylemciler, Erbain tÃ¶renleri nedeniyle ara verdikleri gÃ¶sterilere 25 Ekim'de tekrar baÅŸladÄ±. HÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Irak'ta, baÅŸkent BaÄŸdat ile orta ve gÃ¼ney kentlerinde internete eriÅŸim saÄŸlanamÄ±yor.