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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Magazin
05 KasÄ±m 2019 - 10:16,

Harry Potter'dan Playboy villasÄ±na

Harry Potter'Ä±n kÃ¼Ã§Ã¼k oyuncularÄ±ndan biri daha bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ±yla hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.

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Beyazperdede izlenme rekorlarÄ± kÄ±ran Harry Potter serisinin kÃ¼Ã§Ã¼k oyuncularÄ±ndan Scarlett Byrne, Playboy dergisinin kurucularÄ±ndan Hugh Hefner'Ä±n dÃ¶rt Ã§ocuÄŸundan biri olan Cooper ile evlendi. 29 yaÅŸÄ±ndaki Byrne ile 28 yaÅŸÄ±ndaki Hefner, California'da sade bir tÃ¶renle evlendi.

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Ã‡ift, tÃ¶rende Ã§ekilen pozlarÄ±nÄ± da Instagram sayfalarÄ±nda paylaÅŸtÄ±. Byrne ve Hefner, imzalarÄ± attÄ±lar ve ÅŸimdi de bÃ¼yÃ¼k bir kutlamanÄ±n planlarÄ±nÄ± yapÄ±yorlar.

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Scarlett Bryne, Harry Potter ve Ã–lÃ¼m YadigÃ¢rlari: BÃ¶lÃ¼m 2 (2011), Harry Potter ve Melez Prens (2009) and Harry Potter ve Ã–lÃ¼m YadigÃ¢rlarÄ±: BÃ¶lÃ¼m 1 (2010) filmlerinde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§miÅŸti.

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Scarlett Bryne, 2017 yÄ±lÄ±nda Playboy dergisi iÃ§in poz vermiÅŸti. GenÃ§ oyuncu evyenir evlenmez sosyal medya sayfasÄ±nda soyadÄ±nÄ± Hefner olarak deÄŸiÅŸtirdi.

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Cooper Hefner, Playboy dergisi sayesinde bir imparatorluÄŸun sahibi olan ve 2017 yÄ±lÄ±nda hayata veda eden Hugh Hefner'in dÃ¶rt Ã§ocuÄŸundan biri. Hefner aynÄ± zamanda babasÄ±ndan kalan hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r servetin de mirasÃ§Ä±larÄ±ndan.

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EÄŸirdir GÃ¶lÃ¼ iÃ§in kritik uyarÄ±

ISPARTA EÄŸirdir GÃ¶lÃ¼'ne iliÅŸkin bilimsel araÅŸtÄ±rmalarda, 10 yÄ±l Ã¶nce 520 kilometrekare olan gÃ¶l yÃ¼zeyinin, geÃ§en yÄ±l 448, bu yÄ±l ise 436 kilometrekareye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼, 84 kilometrekare gÃ¶l yÃ¼zeyinin ise kuruduÄŸu belirlendi. TÃ¼rkiye TabiatÄ±nÄ± Koruma DerneÄŸi (TTKD) Bilim DanÄ±ÅŸmanÄ± Dr. Erol Kesici, gÃ¶lden bir damla dahi su alÄ±nmamasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

DHA /
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Irak'ta internete eriÅŸim durduruldu

IraklÄ±lar, iÅŸsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliÄŸini protesto etmek amacÄ±yla Ã¼lkenin Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde gÃ¶steriler dÃ¼zenliyor. Ãœlkede 1 Ekim'de harekete geÃ§en eylemciler, Erbain tÃ¶renleri nedeniyle ara verdikleri gÃ¶sterilere 25 Ekim'de tekrar baÅŸladÄ±. HÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Irak'ta, baÅŸkent BaÄŸdat ile orta ve gÃ¼ney kentlerinde internete eriÅŸim saÄŸlanamÄ±yor.

FotoÄŸraflar: Reuters/AP /