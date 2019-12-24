Harry ile Meghan'ı gözden mi çıkardı? Kraliçe'nin masasındaki "ince ayrıntı" merak uyandırdı
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, kendisinden sonra tahta çıkacak olan Prens Charles'ın iki oğlundan birini yani Prens Harry'yi ailesiyle birlikte gözden mi çıkardı? Noel mesajı verirken milyonlarca kişinin kulağı Kraliçe'de ola da gözler masanın üzerindeki ayrıntıya takıldı.
DEPO PHOTOS, AFP, AP, REUTERS, BACKGRID UK
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Bitmek üzere olan 2019 yılı, bütün dünyanın ilgisini çeken İngiliz kraliyet ailesi için çok da güzel geçmedi. Her ne kadar düğünler ve doğumlar olsa da çok daha tatsız gelişmeler de yaşandı. Prens Andrew'nun adının karıştığı skandal bir yandan tahtın ikinci sıradaki veliahtı Prens William ile kardeşi Prens Harry arasındaki kopma ve yol ayrımı diğer yandan.
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Kraliçe'nin masasının üzerinde kameraya doğru belirgin şekilde yerleştirilmiş olan dört tane fotoğraf vardı. Birinde babası Kral 6. George, diğerinde kocası Prens Philip, yanında Prens Charles ve Camilla Parker Bowles'un yer aldığı üçüncü fotoğraf. Dördüncü ve en büyük çerçeveye yerleştirilmiş olanı da Prens William, eşi Kate Middleton ve üç çocuklarının Noel kartı olarak gönderdiği fotoğraf. Dikkatli gözlerden kaçmayan ayrıntı ise masanın üzerinde Prens Harry ile eşi Meghan Markle ve oğulları Archie'nin fotoğrafının yer almamasıydı.
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Geçtiğimiz haftalarda tahtı 18 ay sonra oğlu Prens Charles'a bırakacağı söylentileri ortalarda dolaşan Kraliçe 2 Elizabeth'in Noel ve yeni yıl mesajı verdiği masanın üzerinde de ailenin geleceğine dair kafalarda soru işaretleri oluşturan ayrıntılar vardı. İşte o ayrıntılar ne kraliyet gözlemcilerinin dikkatinden kaçtı ne de ailenin attığı her adımı takip edenlerin.
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Oysa geçen yıl Noel mesajını verdiğinde Kraliçe, masanın üzerinde değilse bile hemen yakınındaki bir sehpada birçok fotoğrafın arasında Prens Harry ile Meghan Markle'in düğün fotoğraflarını da yerleştirmişti.İşte bu durum kraliyet ailesini takip edenlerin aklını karıştırdı. Bu yıl Prens Harry ile Meghan Markle'ın oğulları Archie ile birlikte çekilen fotoğrafları neden yoktu?
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Kraliçe'nin geçen yıl Noel mesajı verdiği masanın hemen yanındaki sehpada Prens William, Prens Harry ve Prenses Eugenie'nin fotoğrafları yer alıyordu.
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Bu konuda birçok iddia ortaya atıldı. Bir tanesine göre Kraliçe'nin kocası Prens Philip'in bir fotoğrafına masada yer vermesi gayet normal. Babasının fotoğrafı için de aynı durum geçerli. Kendisinden sonra sırayla tahta çıkacak olan Prens Charles, Prens William ile onun oğlu Prens George'un fotoğraflarının yer alması da aynı mantıkla düşünüldüğünde gayet doğal.
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Ama bu iddialara geçen yılki fotoğraflar düşünüldüğünde kendi kendini çürütüyor. Bir başka iddia ise İngiliz kraliyet ailesinin de tıpkı İsveç kraliyet ailesi gibi "küçülmeye" gideceği yolunda. İsveç Kralı bir süre önce yayınladığı bir kararnameyle veliaht Prenses Victoria dışında diğer çocuklarını ve ailelerini kraliyet ailesinin dışında tutmuştu. Her ne kadar unvanlarını koruyacak olsalar da bu aile üyeleri kraliyet görevlerine katılmayacak ve kraliyete ayrılan bütçeden pay almayacak. Bu görüşü savunanlar İngiliz kraliyet ailesinde de tıpkı İsveç'te olduğu gibi bu tür bir düzenleme yapılacağı konusunda ısrarlı.
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Kraliçe 2. Elizabeth'in fotoğraflarla bir mesaj verdiğini savunan ve bu davranışının altında yatan nedenle ilgili ortaya atılan bir başka iddia da Prens Harry ile Meghan Markle'ın son dönemde sergilediği davranışlar. Birlikte çıktıkları Güney Afrika turu sırasında Markle ve Prens, hayatlarıyla ilgili bazı konulardan şikayetçi olduklarını belirten bir röportaj vermişti. Bunun ardından da Prens Hary ve Markle, oğulları Arhie'yi de alarak Noel tatilini geçirmek üzere Kanada'ya gitti. Hatta çiftin tatillerini altı hafta daha uzatmaya karar verdiği de basına yansıdı.
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Prens Harry evlendikten sonra ağabeyi Prens William ile arasında gerginlik yaşandığı hatta sonunda iki kardeşin resmi görevlerini de evlerini de sosyal medya hesaplarını da ayırdığı biliniyor.
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Bir başka iddia da Prens Harry ile Meghan Markle'ın unvanlarından vazgeçeceği yolunda. Her ne kadar bu konuda resmi bir açıklama yapılmasa da birçok kez çiftin ülkeden de ayrılıp ABD ya da Güney Afrika gibi başka bir ülkede yaşamaya karar verebileceği söyleniyor.
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Aileyle ilgili en yeni iddia ise Noel ve yeni yılı Kanada'da kutlamaya hazırlanan Prens Harry ile Meghan Markle'ın Londra'ya geri çağrıldığı yönünde. Kraliçe'nin kocası Prens Philip'in sağlığının bozulması ve dört gün boyunca hastanede yatması nedeniyle çiftin ülkeye geri çağrıldığı haberleri de basına yansıdı. Bu arada Prens Philip, dört gece kaldığı hastaneden Noel'i evinde geçirmesi için taburcu edildi.
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Bu arada Kanada'da bulunan Prens Harry ve Meghan Markle da oğulları Archie ile çekilen bu pozlarını Noel kartı olarak kullandı.