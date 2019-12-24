Harry ile Meghan'ı gözden mi çıkardı? Kraliçe'nin masasındaki "ince ayrıntı" merak uyandırdı

Ama bu iddialara geçen yılki fotoğraflar düşünüldüğünde kendi kendini çürütüyor. Bir başka iddia ise İngiliz kraliyet ailesinin de tıpkı İsveç kraliyet ailesi gibi "küçülmeye" gideceği yolunda. İsveç Kralı bir süre önce yayınladığı bir kararnameyle veliaht Prenses Victoria dışında diğer çocuklarını ve ailelerini kraliyet ailesinin dışında tutmuştu. Her ne kadar unvanlarını koruyacak olsalar da bu aile üyeleri kraliyet görevlerine katılmayacak ve kraliyete ayrılan bütçeden pay almayacak. Bu görüşü savunanlar İngiliz kraliyet ailesinde de tıpkı İsveç'te olduğu gibi bu tür bir düzenleme yapılacağı konusunda ısrarlı.