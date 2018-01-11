Harika bir cilde sahip olmanızı sağlayacak 5 cilt bakım önerisi
Sağlıklı bir cilt, güzel görünmenin bir numaralı kuralıdır. Bu nedenle zamanımızın çoğunu cildimizi güzelleştirmeye ve onun için doğru olanı yapmaya çalışmaya harcamalıyız. Bu farklı birçok ürün denemekten çok daha uzun vadeli bir yöntem olacaktır. İşte ürün kullanmadan harika bir cilde sahip olmanın yolları…
Cildinizi temizleyeceğim derken daha fazla yorduğunuzu hiç düşündünüz mü? Cildinizi temizleyicilerle hırpalamak yerine günde birkaç kez yıkayın. Ne kadar rahatladığını siz de göreceksiniz. Geceleri nazik bir krem temizleyici ile makyajınızı silin ve kiri temizlemek için yüzünüzü yıkayın. Sabahları da ılık suyla yıkayıp serum ve nemlendiricinizi uygulayın. Aradaki farkı hissedeceksiniz.
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