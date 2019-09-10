Harbiye'ye ünlü akını

Ajda Pekkan, önceki gün Paraf Halkın Yıldızları konserleri kapsamında Harbiye’de sahneye çıktı. Gecenin açılışını Emma Shapplin’in “Spente Le Stelle” şarkısıyla yapan sanatçıyı 5 binin üzerinde hayranı izledi. Seyirciler arasında birçok ünlü de vardı.
Ajda Pekkan, önceki gün Paraf Halkın Yıldızları konserleri kapsamında Harbiye’de sahneye çıktı. Gecenin açılışını Emma Shapplin’in “Spente Le Stelle” şarkısıyla yapan sanatçıyı 5 binin üzerinde hayranı izledi. Seyirciler arasında birçok ünlü de vardı.
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