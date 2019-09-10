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Harbiye'ye ünlü akını

Ajda Pekkan, önceki gün Paraf Halkın Yıldızları konserleri kapsamında Harbiye’de sahneye çıktı. Gecenin açılışını Emma Shapplin’in “Spente Le Stelle” şarkısıyla yapan sanatçıyı 5 binin üzerinde hayranı izledi. Seyirciler arasında birçok ünlü de vardı.

Sayit DURMAZ
10.09.2019 - 08:01 | Son Güncelleme:
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Harbiyeye ünlü akınıNext

Ajda Pekkan, önceki gün Paraf Halkın Yıldızları konserleri kapsamında Harbiye’de sahneye çıktı. Gecenin açılışını Emma Shapplin’in “Spente Le Stelle” şarkısıyla yapan sanatçıyı 5 binin üzerinde hayranı izledi. Seyirciler arasında birçok ünlü de vardı.

Etiketler: Harbiye Açık Hava

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