Hangi ülkede ne kadar bahşiş bırakmalısınız? İşte cevabı...

Dışarıda sık yemek yiyenler bilir. Hesabı ödeyip masadan kalkarken, servis elemanlarına bir miktar bahşiş bırakmak adettendir. Ancak her ülkenin bahşiş adeti de birbirinden farklıdır. Doğru miktarda bahşiş bırakmamak birçok ülkede saygısızlık, kabalık sayılır. Ancak bazı yerlerde de bahşiş bıraktığınızda saygısızlık etmiş olursunuz. Yurt dışı seyahatlerinizde başınıza böyle şeyler gelmesini istemiyorsanız bu bahşiş rehberine bir göz atın deriz...
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