Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Gurme>Hangi ülkede ne kadar bahşiş bırakmalısınız? İşte cevabı...

Hangi ülkede ne kadar bahşiş bırakmalısınız? İşte cevabı...

Bazı ülkelerde bahşiş bırakmamak kabalıktır, bazılarında ise bırakmak... Listemize bir göz atın, seyahatlerinizde pot kırmayın.

Fotoğraflar: Alamy
09.01.2018 - 14:37 | Son Güncelleme:
1 / 47
Hangi ülkede ne kadar bahşiş bırakmalısınız İşte cevabı...Next

Dışarıda sık yemek yiyenler bilir. Hesabı ödeyip masadan kalkarken, servis elemanlarına bir miktar bahşiş bırakmak adettendir. Ancak her ülkenin bahşiş adeti de birbirinden farklıdır. Doğru miktarda bahşiş bırakmamak birçok ülkede saygısızlık, kabalık sayılır. Ancak bazı yerlerde de bahşiş bıraktığınızda saygısızlık etmiş olursunuz. Yurt dışı seyahatlerinizde başınıza böyle şeyler gelmesini istemiyorsanız bu bahşiş rehberine bir göz atın deriz...

Etiketler: restoran kültürü , Bahşiş , ne kadar bahşiş verilmeli

En Yeni Kelebek Galeriler

O elbiseyi neden giydim

O elbiseyi neden giydim

Hangi ülkede ne kadar bahşiş bırakmalısınız? İşte cevabı...

Hangi ülkede ne kadar bahşiş bırakmalısınız? İşte cevabı...

Şaşırtan gelişme! Boşanma kararı iptal mi edildi

Şaşırtan gelişme! Boşanma kararı iptal mi edildi

Eski karı koca canlı yayında yüzleşti!

Eski karı koca canlı yayında yüzleşti!

Büyük çocuklarını neden terk etti

Büyük çocuklarını neden terk etti

Alişan ile Buse Varol ilk adımı attı

Alişan ile Buse Varol ilk adımı attı

Kapadokya masal ülkesine dönüştü

Kapadokya masal ülkesine dönüştü

Küçük prenses kreşe başladı

Küçük prenses kreşe başladı

Çocuklarınızın sevebileceği lezzetli ve sağlıklı atıştırmalıklar

Çocuklarınızın sevebileceği lezzetli ve sağlıklı atıştırmalıklar

Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri