Türkiye'nin 2050 nüfusu yayınlandı! Çok konuşulacak çarpıcı liste... Çin'in yerine ise...

World Ometers dünya nüfusu hakkında yaptığı araştırmayı yayınladı. Şirket 1950'de dünyanın en kalabalık nüfuslarını, şu anki nüfuslarını ve 2050'de ülkelerin nüfuslarını da açıkladı. İşte dünyanın en kalabalık ülkeleri, 2050'de olacaklar ve Türkiye'nin sırası... Bir ülke var ki 1000'den az nüfusu var...
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