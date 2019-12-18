Son dakika haberi: Hangi turist en çok neye ve nereye geliyor? O ülke adeta akın etti

Yurtdışı seyahatlerinde kültür, şehir, inanç, yat, alışveriş ve gastronomi turizm türlerini tercih ediyorlar. Diğer Avrupa ülkelerine oranla ucuz alışveriş ve tatil ülkesi olarak algılanmasından dolayı ilk sırada Bulgaristan’ın tercih ederken; coğrafi yakınlık, kültürel ve tarihsel bağlar gibi nedenlerle Türkiye, en çok tercih edilen ikinci ülke konumunda.