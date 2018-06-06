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Hangi otomobil markası kaç adet sattı? İşte 2018'in en çok satan otomobilleri

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Hürriyet Haber
06.06.2018 - 22:13 | Son Güncelleme:
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Hangi otomobil markası kaç adet sattı İşte 2018in en çok satan otomobilleriNext

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre Türkiye Otomotiv pazarında 2018 yılı ilk beş ayında bir önceki yıla göre Otomobil ve Hafif Ticari Araç toplam pazarı yüzde 4.78 oranında azaldı. Peki 2018'de hangi otomobil ne kadar sattı?

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı ilk beş ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,78 azalarak 302.311 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı ilk beş ayında ise 317.500 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Etiketler: odd , en çok satan otomobiller , otomobil satışları

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