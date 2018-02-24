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Haberler >Ekonomi>Hangi ilde kaç otel açılacak? 10 bin kişiye iş imkanı

Hangi ilde kaç otel açılacak? 10 bin kişiye iş imkanı

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Burak COŞAN
24.02.2018 - 21:21 | Son Güncelleme:
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Hangi ilde kaç otel açılacak 10 bin kişiye iş imkanıNext

TÜRKİYE’de turizm sektörü 2017 yılında yeniden yükselişe geçti. Turist sayısı ve gelirlerde yükseliş yaşandı. Turist sayısı ve gelirler artarken otel yatırımlarında da atağa geçildi. Türkiye Otelciler Birliği’nin araştırmasına göre, konaklama sektöründe yatırımlar beş yıl aradan sonra yeniden hafif de olsa yükseliş trendine girdi. 2017 yılında 3 milyar TL’lik teşvik bazlı yatırım alındığını dile getiren Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Timur Bayındır,”2017 yılında 3 milyar 29 milyon TL tutarında teşvik bazlı yatırım başladı.

Etiketler: otel , istihdam , gazetehaberleri

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