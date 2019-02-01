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Hangi ilde kaç kişi yaşıyor? İşte şehirlerin nüfusu

Türkiye nüfusu 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu. İllere göre nüfuslar da açıklandı.

Hürriyet Haber
01.02.2019 - 11:47 | Son Güncelleme:
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Hangi ilde kaç kişi yaşıyor İşte şehirlerin nüfusuNext

Türkiye'de ikamet eden nüfus 2018 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi arttı. Erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 863 bin 902 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun %50,2'sini erkekler, %49,8'ini ise kadınlar oluşturdu. Peki illere göre bu rakam nasıl seyretti... İşte şehirlerin nüfusları...

Etiketler: nüfus , il nüfusları , haberler

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