Hangi ilde kaç kişi yaşıyor? İşte şehirlerin nüfusu

Türkiye'de ikamet eden nüfus 2018 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi arttı. Erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 863 bin 902 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun %50,2'sini erkekler, %49,8'ini ise kadınlar oluşturdu. Peki illere göre bu rakam nasıl seyretti... İşte şehirlerin nüfusları...
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