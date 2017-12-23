Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Hande için her şey o güzellik yarışmasıyla başladı

Hande için her şey o güzellik yarışmasıyla başladı

Son dönemde ekranın en çok konuşulan genç kuşak ünlülerinden biri Hande Erçel. Romantik komedi dalında en iyi kadın Altın Kelebek'ini alarak ekrandaki yerini biraz daha sağlamlaştırdı. Peki Hande Erçel kimdir, onun kamera karşısındaki hikayesi nasıl başladı. Gelin bu genç oyuncuyu biraz daha yakından tanıyalım.

Hürriyet Haber
23.12.2017 - 13:36 | Son Güncelleme:
1 / 22
Hande için her şey o güzellik yarışmasıyla başladıNext

Hande Erçel, 24 Kasım 1993'de Bandırma'da dünyaya gözlerini açtı.

Etiketler: hande erçel , siyah inci , altın kelebek

En Yeni Kelebek Galeriler

Hande için her şey o güzellik yarışmasıyla başladı

Hande için her şey o güzellik yarışmasıyla başladı

22 yıl olmuş! İyi etmişiz değil mi!

22 yıl olmuş! İyi etmişiz değil mi!

Hadi canım! İnsan 12 yaşında böyle görünür mü

Hadi canım! İnsan 12 yaşında böyle görünür mü

12 yaşında insan böyle görünür mü

12 yaşında insan böyle görünür mü

'Hayatıma hoş geldin'

'Hayatıma hoş geldin'

Ünlü oyuncunun görüntüsü korkuttu

Ünlü oyuncunun görüntüsü korkuttu

Hakan Hatipoğlu'ndan takipçisine jet yanıt

Hakan Hatipoğlu'ndan takipçisine jet yanıt

Kıvılcım Ural: Bu hikayede herkes antidepresan kullanıyor!

Kıvılcım Ural: Bu hikayede herkes antidepresan kullanıyor!

Nerede yaşadıklarını bir bilseniz

Nerede yaşadıklarını bir bilseniz

Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri