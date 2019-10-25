Hande Erçel'in anne özlemi: Dizine yatayım, saçımı okşa!

Genç oyuncu Hande Erçel, bu yılın ilk ayında kaybettiği annesine özlemini bir sosyal medya paylaşımında dile getirdi.
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Makarna deyip geçmeyin! Şatafatlı şölenlerden mütevazı sofralara her ortamda mutlaka bir yeri vardır. Hiçbir zaman yemekten sıkılmadığımız makarna, öğrencilerden çalışanlara kadar herkesin kurtarıcısı. Hem doyurucu hem de kolayca hazırlayabileceğiniz makarnayı çok farklı şekillerde tüketebilirsiniz. İşte sofraların vazgeçilmezi makarnanın çeşit çeşit enfes tariflerini sizin için derledik...