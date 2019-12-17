Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel doğum yaptı

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel, kızı Mavi Aylin'i kucağına aldı. Teyze olma heyecanı yaşayan Hande Erçel, ablası Gazme Erçel’i bir an bile yalnız bırakmadı.
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Bu sabah saatlerinde doğum yapan Gamze Erçel ve kızı Mavi Aylin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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ANNESİNİN ADINI KOYDU
Geçtiğimiz aylarda annesi Aylin Erçel'i kaybeden Gamze Erçel kızına 'Aylin Mavi' ismini koydu.
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En büyük destekçisi kardeşi
Hamileliği boyunca Gamze Erçel'in en büyük destekçisi kardeşi Hande Erçel oldu. Ablasını bir an yalnız bırakmayan güzel oyuncu Gamze Erçel'e her alanda yardımcı oluyor.
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500 BİN TL'LİK HESAP AÇTI!
Hande Erçel, ablası Gamze Erçel’in kızı Mavi Aylin için bankada 500 bin liralık hesap açtı.
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İlk kez teyze olma heyecanı yaşayan oyuncu Hande Erçel yeğeni için hiçbir masraftan kaçınmadı. Erçel bankaya giderek Mavi adına hesap açtırdı. Hesaba da 500 bin TL yatıran Erçel, her ay düzenli olarak para aktarımı yapıp Mavi’nin daha iyi bir gelecek yaşamasını garantileyecek.
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SENSİZ ANNE OLMAYA ÇALIŞMAK ZORMUŞ!
Aylin Erçel, geçtiğimiz ocak ayında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 25 Ekim, Aylin Erçel'in doğum günüydü. Kızları annelerine olan özlemlerini şu sözlerle dile getirmişti;
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Hande Erçel; 25 Ekim. Ben senin dizine yatayım, sen saçlarımı sev. Yanından geçerken birden boynumdan öp... Senin kızın olmak en büyük şansım... Her adımım, beni izlediğin yerde kanatlarını biraz daha kabartmak için... Ve çok güzelsin anne...
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Gamze Erçel; Sensiz anne olmaya çalışmak çok zormuş... Seni çok özlüyorum... İyi ki doğmuşsun...