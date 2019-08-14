Hande Erçel: 'Bazlama surat' diyemezsin bana

Hande Erçel, sosyal medyada kendisinin fotoğraflarını paylaşıp 'Bazlama surat' diye yorum yapan takipçiye dava açtı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran ünlü oyuncu; ısrarla kendisiyle uğraşan, fiziksel özelliklerini aşağılayan, çektiği videolarda kendisiyle dalga geçen kişinin cezalandırılmasını istedi.
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