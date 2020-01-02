Hande Doğandemir ve Kerem Arslanoğlu'dan aşk pozu

Bazı ünlü çiftler özel hayatlarını meraklı gözlerden gizli yaşamayı seçiyor ama bazıları da bunun tam tersini yapıyor. Eşlerine ya da sevgililerine duydukları aşkı soyal medya aracılığıyla dünya aleme duyuruyorlar.
İşte Türkiye'nin ünlü genç kuşak çiftlerinin aşk dolu paylaşımları.
Fotoğraflar: Instagram
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İKİ yıldır hayatında kimse olmayan Hande Doğandemir, yeni bir aşka yelken açtı. Doğandemir’in kendisi gibi oyuncu olan Kerem Arslanoğlu ile birlikte olduğu ortaya çıktı.
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Yılbaşını sevgilisi Kerem Arslanoğlu ile evde kutlayan Doğandemir, mutluluk pozunu Instagram hesabına yükleyerek aşkı ilan etti. Çiftin bir aydır aşk yaşadığı ve görüntülenmemek için Anadolu Yakası’nda buluştuğu öğrenildi.
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Güzel oyuncu Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile çekildiği selfie fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı.
Beş ay önce oğlu Karan'ı kucağına alan Evcen, fotoğrafın altına da "Aşkım" notunu yazdı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.
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Oyuncu Bülent Şakrak meslektaşı Ceyda Düvenci ile 2015 yılında Kazdağları'nda gerçekleşen bir törenle nikâh masasına oturmuştu.
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Çift kısa bir süre sonra bebekleri Ali'yi Amerika'da kucağına almıştı. Birbirlerine olan aşklarını sık sık sosyal medyada dile getiren mutlu çift eski günlerini yâd etti.
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Bülent Şakrak sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çekildiği bu fotoğrafı 'Gene bir koruma ordusu ile New York sokaklarını turlarken' mesajıyla paylaştı.
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Şakrak'ın paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.
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Arda Esen’le aşkını ilan eden manken Sema Şimşek’in mutluluktan ayakları yere basmıyor.
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Hande Soral ile İsmail Demirci, Paris'te romantizmin doruğuna çıktı.
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Fransa'ya giden oyuncu çift, çıktıkları gezintide bol bol fotoğraf çekti. Demirci'nin Soral'ı öpücük yağmuruna tuttuğu bu kare "Maşallah" dedirtti.
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Ünlü çiftin fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.
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Oyuncu Can Nergis, geçtiğimiz aylarda Sırp model sevgilisi Jelena Milosavjevic'le yurt dışında sessiz sedasız evlenmişti.
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Evlendikten bebekleriyle birlikte sonra Türkiye'de yaşamaya karar veren çift birbirlerine olan aşklarını sosyal medyadan bir kez daha ilan etti.
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Jelnen Nergis, eşiyle aşk tazelerken çekildiği bu fotoğrafı 'seni seviyorum' notuyla instagram hesabından paylaştı.
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Can Nergis ve Jelena Nergis ilk bebeklerini bir süre önce kucaklarına almıştı.
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İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses sevgilisine aşkını sosyal medya hesabından duyurdu.
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Tatlıses, geçen yazdan beri beraber olduğu sevgilisi Yasemin Şefkatli'ye aşkını bu sözlerle duyudurdu; "İçin içine sığmıyor. Şehrin en aydınlık, en ferah meydanlarına vuruyorsun kendini, yüreğindeki sıkışıklığa çare olmuyor. Koca koca meydanlar dar geliyor. Bu ne acayip ruh hali diyorsun. Tanımlayamadığın karmakarışık mutluluklar içindesin. Bir o kadar da korkak. Bir yanınla bu tarifsiz mutluluğun tadını çıkarmak istiyorsun, diğer yanın ‘’ya bu mutluluk elimden uçup giderse’’ diye endişeli ruh hallerine sevk ediyor seni. Onun yüzünden başka hiçbir yüzü görmek istemiyorsun, onun sesinden başka hiçbir sesi duymak istemiyorsun. Anlamsız kalabalıkların içinde haykıra haykıra bağırıp içini dökmek istiyorsun. Bütün hayat tek bir anın içine hapsoluyor. Bütün zaman tek bir noktadan ibaret gözüküyor. Hayatın tek anlamı, onun olduğu yerlerde, onun olduğu zamanlarda bulunabilmekten ibaret oluyor. Şaşkınsın, mutlusun, huzurlusun, huzursuzsun, endişelisin. Hepsi bir arada. Aynı anda bütün duyguları yaşayabiliyorsun. Yıllar önce sevgili Babam sanki o şarkıyı bana söylemiş. ‘’Sen aşıksın arkadaş’’. Aşkın tarifinin bu kadar zor olacağını hiç tahmin etmezdim. Söylemesi kolay ama yaşaması çok başka. Evet bütün bunların sebebi Yasemin. Hayat Yasemin, dünya Yasemin, mana Yasemin. Böylesi güzel duyguları bana yaşattığın için çok teşekkür ederim Yasemin. Seninle her şey çok güzel…"
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Burcu Biricik, kocası Emre Yetkin ile çektiği bu pozunu "sol yanına dokundum" notuyla paylaştı.