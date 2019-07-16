Hamza tatilde

Arda Turan Başakşehir’in yeni sezon hazırlık kampına katılınca, eşi Aslıhan Doğan da tatile 9 aylık oğlu Hamza Arda ve ailesiyle çıktı. Anne-oğul önceki gün ünlü futbolcunun Grey Stone adlı lüks yatında görüntülendi.
Arda Turan Başakşehir’in yeni sezon hazırlık kampına katılınca, eşi Aslıhan Doğan da tatile 9 aylık oğlu Hamza Arda ve ailesiyle çıktı. Anne-oğul önceki gün ünlü futbolcunun Grey Stone adlı lüks yatında görüntülendi.
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