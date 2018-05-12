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'Hamileyken kemerle dayak yedim... Kimse anneliğimi sorgulayamaz!'

Model Ceren Hindistan 'çocuğunu tedavi ettirmeyen anne' haberiyle iki haftadır gündemde. Hastane, 2,5 yaşındaki kızı Arya'nın kanser tedavisini yarıda kestiği iddiasıyla Ceren Hindistan'a dava açtı. Hindista, merak edilenleri Posta'dan Oya Çınar'a anlattı...

Hürriyet Haber
12.05.2018 - 09:06 | Son Güncelleme:
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Hamileyken kemerle dayak yedim... Kimse anneliğimi sorgulayamazNext

Model Ceren Hindistan 'çocuğunu tedavi ettirmeyen anne' haberiyle iki haftadır gündemde. Hastane, 2,5 yaşındaki kızı Arya'nın kanser tedavisini yarıda kestiği iddiasıyla Ceren Hindistan'a dava açtı. Hindista, merak edilenleri Posta'dan Oya Çınar'a anlattı...

Etiketler: ümit aslan , gazete haberi

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