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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
19 Kasım 2019 - 22:23,

Hamilelik çiftliği kurmak istemişti! Ölümünün ardından büyük şüphe

Savcıların 'seks avcısı' olarak tanımladığı ABD'li milyarder iş insanı Jeffrey Epstein'in ölümünden kısa süre sonra ortaya yeni bir iddia daha atıldı.

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Kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçundan tutuklanan ve geçtiğimiz aylarda hücresinde hayatını kaybeden ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in kurbanlarından biri olduğunu öne süren, adı Jane Doe olarak geçen ve kimliği belirtilmeyen bir kadın ilk kez basın mensuplarının karşısına çıkarken bugün yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

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ABD'de fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarından yargılanırken hücresinde intihar eden ABD'li ünlü milyarder Jeffrey Epstein'in ölümü ile ilgili iki hapishane görevlisinin "görevi ihmal" suçlamasıyla yargılanacağı bildirildi.

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Tova Noel ve Michael Thomas adlı iki görevli hakkında hazırlanan iddianamede, sanıklara "tutukluyu düzenli olarak kontrol etmek yerine masalarında oturdukları, internette gezindikleri, tutukluyu kontrol etmedikleri halde formlara etmiş gibi imza attıkları" suçlamaları yöneltildi.

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ABD'de fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarından yargılanırken hücresinde intihar eden ABD'li ünlü milyarder Jeffrey Epstein'in ölümü ile ilgili iki hapishane görevlisinin "görevi ihmal" suçlamasıyla yargılanacağı bildirildi.

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Manhattan'daki Savcı Geoffrey S. Berman, iki sanığın, görev sırasında mahkumların güvenliğinden sorumlu olduğunu belirterek, "Bunun yerine, mahkumlar üzerinde yapılması gereken zorunlu kontrolleri defalarca ihmal ettiler ve bunu gizlemek için de resmi formlarda yalan söylediler." ifadesini kullandı. İki hapishane görevlisiyle ilgili davanın Manhattan'da Federal Mahkemede görüleceği kaydedildi.

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Öte yandan, ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in kurbanlarından biri olduğunu öne süren, adı Jane Doe olarak geçen ve kimliği belirtilmeyen bir kadın ilk kez basın mensuplarının karşısına çıktı.

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Jane Doe'nun düzenlediği basın toplantısında, Epstein'in diğer kurbanlarını da temsil eden Gloria Allred de yer aldı.

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Doe'nun kolundaki, "Epstein intihar etmedi." yazılı bileklik dikkat çekti.

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Dün ABD'nin Los Angeles kentinde basın toplantısı düzenleyen 31 yaşındaki Jane Doe, 15 yaşındayken Epstein'in kendisine elektronik cihaz hediye ettiğini ve cinsel istismarda bulunmaya başladığını söyledi.

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ABD'li milyarderin New Mexico'daki evine özel jetle götürüldüğünü ve Epstein ve iş arkadaşı tarafından başka küçük yaştaki kızlarla burada defalarca istismara uğradığını belirtti.

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Epstein'in kendisini Virgin Adaları'ndaki evine de davet ettiğini belirten Jane Doe, milyarder iş insanının burada Prens Andrew'in de olacağını söylediğini aktardı.

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Jane Doe, Prens Andrew'e bildiklerini FBI'a anlatması ve kurbanlara yardımcı olması çağrısında bulundu.

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Doe iddialarını kanıtlayacak herhangi somut bir delil göstermedi.

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ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan milyarder Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos'ta ölü bulunmuştu.

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