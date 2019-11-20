Hamilelik çiftliği kurmak istemişti! Ölümünün ardından büyük şüphe

Savcıların 'seks avcısı' olarak tanımladığı ABD'li milyarder iş insanı Jeffrey Epstein'in ölümünden kısa süre sonra ortaya yeni bir iddia daha atıldı.
Kanal D ekranlarından ilk bölümü ile yayınlanan Azize, dikkat çeken oyuncu kadrosu ve farklı konusu ile adından söz ettirmeye başladı. Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı dizide, genç bir kadının intikam uğruna mafyanın içine girmesi ele alınacak. Peki, Azize dizisi konusu ne? Azize oyuncuları kimler? İşte, Azize'nin oyuncu kadrosu ve konusu.