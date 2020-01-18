Hamile oyuncu sosyal medyadan içini döktü: Çorap bile giyemez oldum

Jovovich paylaşımına "Beni tanımayanlar için, üçüncü bebeğimi doğurmak üzereyim" diye başladı. Milla Jovovich, üçüncü kez hamile kaldığı için minnettar olduğunu belirterek şöyle sürdürdü: "Bana bu nimeti verdiği için her gün Tanrı'ya şükrediyorum. Bu bebeği doğurmaya hazırım."