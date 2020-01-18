Hamile oyuncu sosyal medyadan içini döktü: Çorap bile giyemez oldum
Üçüncü bebeğine kavuşmak için gün sayan ünlü oyuncu ve model Milla Jovovich, sosyal medya takipçilerine içini döktü. Hamileliğinin dokuzuncu ayında olan Jovovich, 44 yaşında yeniden anne olacağı için şükrettiğini belirterek yaşadığı zorlukları da anlattı.
INSTAGRAM, BACKGRID USA
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Jovovich paylaşımına "Beni tanımayanlar için, üçüncü bebeğimi doğurmak üzereyim" diye başladı. Milla Jovovich, üçüncü kez hamile kaldığı için minnettar olduğunu belirterek şöyle sürdürdü: "Bana bu nimeti verdiği için her gün Tanrı'ya şükrediyorum. Bu bebeği doğurmaya hazırım."
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Doğumuna sadece iki hafta kaldığını belirten Milla Jovovich mesajının geri kalan kısmında da yaşadığı zorlukları anlattı. Tarih boyunca doğum yapan bütün kadınların da bildiği gibi son ayın zor geçtiğini belirten Jovovich, takipçilerine hamileliğin son aylarıyla ilgili en zor anlarını sordu.
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Sonra da kendi yaşadıklarını anlattı. Ayak bileklerinin şiştiğini, sırtının ağrıdığını, kalçasının acıdığını belirten Jovovich "Her 15 dakikada bir tuvalete gidiyorum" diye yazdı. Jovovich düzenli olarak uyuyamadığını da anlattı.
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Güzel oyuncu, eğer dünyaya gelecek bebeği, en büyük kızı gibi sık sık ağlarsa birkaç yıl boyunca gece uykusunu da unutacaklarını sözlerine ekledi.
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Milla Jovovich, en küçük bir efor sarf ettiğinde kıpkırmızı olduğunu, çoraplarını giyerken bile zorlandığını da anlattı. v
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Kimi çok fazla kilo aldığını belirtti, kimi ayaklarının şiştiğini. Milla Jovovich'in takipçileriyle dertleştiği paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu.
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İlk evliliğini 1992 yılında Shawn Andrews ile yapan güzel oyuncu birkaç ay sonra boşandı. Daha sonra 1997 ile 1999 arasında Fransız yönetmen Luc Besson ile evli kaldı.
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Şu anki eşi yönetmen Paul W.B. Anderson ile 2009 yılında evlendi Çiftin 12 yaşında Ever ve dört yaşında Dashiel adlı iki kızı bulunuyor. Jovovich ve Anderson'ın üçüncü bebekleri de kız olacak.